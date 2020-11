AAANO vende panetones para pagar internação de cães atacados por abelhas

A Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa (AAANO) teve sua sede atacada por um enxame neste domingo, 29 de novembro, por volta das 18h. O ataque de abelhas resultou na morte de cinco animais do abrigo e na internação de outros cinco. Voluntárias que estavam no local também foram atacadas, mas sem gravidade. Para ajudar no pagamento das internações e medicamentos dos cães vitimados, a entidade reforça a venda dos panetones e chocotones no seu Espaço AAANO.

Segundo Carlos Pinotti, já é tradição a venda dos artigos natalinos, mas a situação do enxame faz a equipe de voluntários reforçar essa questão. “Todos os anos vendemos panetones e chocotones para ajudar nos custos do abrigo, mas fomos pegos de surpresa com esses gastos não programados. Quem for conhecer nosso espaço, também terá oportunidade de conhecer um pouco mais do nosso trabalho e vários outros itens para venda, como canecas personalizadas e também nossa linha do tempo, contando resumidamente a história dos 26 anos da entidade”, comenta.

Para quem quiser doar diretamente para a AAANO, os dados bancários são:

Santander

Agência: 0545

C/C: 13.00.08.29-5

CNPJ: 01.995.128/0001-03

Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa

Serviço

Espaço AAANO

Localização: Av. Carlos Botelho, 144 – Centro – Nova Odessa/SP – Na Galleria Central

Horário de Funcionamento: Quarta, quinta e sextas, das 13h às 18h / Aos sábados das 09h às 13h.

Valores: Panetones 500g: R$15 / Panetones 1KG e Chocotones 750g: R$20.