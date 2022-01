AAANO retorna com Feira de Adoção neste sábado

A AAANO (Associação dos Amigos dos Animais de Nova Odessa) volta a realizar neste sábado, 22, das 10h às 13h, a tradicional Feira de Adoção. O evento será realizado na Praça Central de Nova Odessa e exclusiva para oportunidade de adoção dos animais do abrigo.

No início do mês de janeiro, a AAANO suspendeu os resgates e acolhimento de novos animais até que a situação no abrigo de normalize. “Entre dezembro e janeiro tivemos 56 animais resgatados e isso só agravou o problema. São despesas em clínicas veterinárias, exames, de água, de ração e outros que não conseguimos fechar nunca. Ou a população se conscientiza ou a situação só vai piorar”, afirma Thiago Rodrigues, presidente da entidade.

Quem estiver interessado em adotar um animal da AAANO deve levar um RG, comprovante de endereço e R$20, custo para aplicação do microchip no pet. Todos os possíveis adotantes irão passar por uma entrevista, para saber se estão conscientes e aptos para a responsabilidade de cuidar de um animal. Após isso, todos irão receber visitas de uma equipe de pós adoção, que verificam se o pet adotado está em boas condições e com a castração já realizada, de acordo com o Termo de Adoção acordado entre as partes.

A Feira de Adoção é realizada em alguns formatos, como presencialmente e também com horários agendados. Além da Praça Central, o evento já ocorreu em Supermercados e outras praças da cidade, para dar oportunidade de todos conhecerem o trabalho da Associação e os animais disponíveis para adoção. Para saber quando e onde será a próxima feira, a entidade divulga semanalmente em suas redes sociais as informações completas.

Serviço

Feira de Adoção da AAANO – A primeira de 2022

Localização: Praça Central de Nova Odessa – Av. Carlos Botelho – Centro, Nova Odessa – SP, 13460-000

Data e Horário: 22 de janeiro – sábado – das 10h às 13h.