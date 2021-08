AAANO realiza “Semana Animal” com comércios de Nova Odessa

A AAANO (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa) realizará, de 9 a 15 de agosto, a Semana Animal de Nova Odessa, em comemoração aos 27 anos da fundação. Comércios parceiros da entidade destinarão recursos arrecadados na venda de determinados itens para ajudar na manutenção do abrigo e compra de remédios para os animais. Estarão presentes nessa ação a Cacau Show, Flor de Açaí, Que Barra, Agropet Mineiro e a Graffite Papelaria e Presentes. O Espaço AAANO e Bazar também terão promoções especiais no período.

Há uma variedade de itens e promoções nos comércios participantes da Semana Animal. Na Cacau Show – Nova Odessa – Centro, há chocolates diversos, presentes e itens para os apaixonados por doces. No Flor de Açaí, a venda de cada produto do cardápio terá uma parte da venda revertida para a AAANO, sendo frozens, fondue e os deliciosos açaís já famosos em Nova Odessa. Ainda falando de comida, o Que Barra vai destinar parte das vendas de brigadeiros gourmet, que conquistaram a cidade, para a entidade.

Quem quiser comprar itens para decorar a casa ou escritório, vai encontrar na Graffite Papelaria milhares de produtos de papelaria e também presentes muito criativos. Já quem prefere comprar coisas para os pets, pode contar com a enorme variedade da Agropet Mineiro. No Espaço AAANO, todos os itens à venda terão descontos de até 50% na venda. E no Bazar da AAANO, muitas novidades com preços super acessíveis para todo o público.

Trabalho voluntário e necessário

Fundada em 1994 e com aproximadamente 500 animais em seu abrigo, a Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa tem um papel fundamental na causa animal do município. Desde a sua fundação a entidade trabalha no resgate e adoção de animais. Ao longo de sua história foi introduzindo novas ações para garantir melhor qualidade de vida aos cães e gatos resgatados e também arrecadação de recursos para manter suas atividades.

“É um orgulho trabalhar para uma causa que faz a diferença em Nova Odessa. Temos um time de voluntários engajados e que buscam sempre o melhor para a ONG, além de contarmos com grandes parceiros que valorizam o nosso trabalho. Diariamente trabalhamos para dar uma vida digna aos animais do abrigo e ajudar a população com orientações sobre como cuidar do pet e não pretendemos parar tão cedo”, ressalta Thiago Rodrigues, presidente da AAANO.

Confira os endereços dos comércios confirmados na Semana Animal da AAANO: