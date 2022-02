AAANO realiza 1° Rodízio de Pizza de 2022 nesta quinta-feira

Foto Gabrielly Andressa

A Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa (AAANO) realizará no dia 17 de fevereiro, quinta-feira, a partir das 19h, o 1° Rodízio de Pizzas de 2022 com objetivo de arrecadar recursos para a entidade. O evento será realizado na Pizzaria Vó Aurora e os convites custam R$45 para quem não pertence ao Clube AAANO e R$40 aos que aderiram à modalidade, e podem ser adquiridos com voluntários da associação.

Segundo Thiago Rodrigues, presidente da AAANO, o Rodízio de Pizzas é um importante retorno para a entidade, pois é o primeiro evento presencial desde o início da pandemia da Covid-19. “O Rodízio de Pizzas da AAANO em parceria com a Pizzaria Vó Aurora já se tornou tradição anual entre voluntários e apoiadores da causa. É um momento de encontrar os amigos e muita solidariedade. Estávamos sentindo falta destes encontros e agora conseguiremos realizar um com todos os cuidados necessários”, afirma.

No dia do evento, mais de 20 opções de pratos entre pizzas e massas estarão disponíveis para o público saborear. Além disso, o refrigerante será à vontade para deixar a noite ainda mais especial.

Desconto do Clube AAANO

O Clube de Assinatura da AAANO surgiu em 2019 e tem o intuito de arrecadar recursos para a entidade, entregar benefícios aos doadores e também fomentar o comércio de Nova Odessa. A partir de R$15 por mês, é possível ter uma série de vantagens como descontos nas lojas parceiras e também nos convites de eventos da AAANO. “É uma forma simples e direta de doação. Você cadastra direto no seu cartão de crédito e mensalmente sua contribuição ajudará na manutenção do abrigo e na compra de remédios e mantimentos para os animais”.

Quem for adepto do Clube AAANO tem desconto no 1° Rodízio de Pizza de 2022. Basta apresentar a carteirinha de sócio ou mostrar um comprovante de doação que o desconto está aplicado.

Para saber mais sobre o evento, acesse a página da AAANO no Facebook (www.facebook.com/aaanovaodessa), no Instagram (@aaanovaodessa) ou no site www.aaano.com.br.

Serviço

Rodízio de Pizza da AAANO

Data: 17/02/2019 – a partir das 19h

Local: Pizzaria Vó Aurora – R: Olivio Belinate, 567, Klavin – Nova Odessa

Convite: R$45 adulto / R$40 adulto (participantes do Clube AAANO) – crianças de 7 a 11 anos pagam R$25