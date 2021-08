AAANO promove neste sábado mais uma Feira de Adoção

Com o apoio da Prefeitura de Nova Odessa, acontece neste sábado (07/08) mais uma Feira de Adoção de Animais da AAANO (Associação dos Amigos dos Animais de Nova Odessa), das 10h às 13h, no estacionamento do Supermercado São Vicente, na Avenida Ampelio Gazzetta.

De acordo cos os organizadores, para adotar um animal de estimação só é necessário um documento do responsável com foto e o pagamento de R$ 20,00 para a aplicação de microchip, recurso eletrônico que armazena informações sobre o histórico do pet e possibilita a identificação de seu tutor em um eventual caso de perda.

Reconhecida como organização civil de utilidade pública pelo Município e pelo Estado, a AAANO (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa) atua desde 1994 na cidade, com um grupo de protetores que cuida de animais abandonados e sem condições de sobrevivência nas ruas e promove ações visando a castração e conscientização sobre a causa animal.

Quem tiver interesse pode fazer parte do Clube AAANO, ação que por meio de assinatura no cartão de crédito arrecada valores para a entidade e garante uma série de benefícios para os doadores mensais.

Mais informações sobre o trabalho desenvolvido pela AAANO podem ser obtidas nos canais oficiais da entidade – o site www.aaano.com.br, a página no Facebook www.facebook.com/aaanovaodessa e a página no Instagram @aaanovaodessa.