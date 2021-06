AAANO faz feirinha de adoção neste sábado na praça Central

Acontece neste sábado (26/06) mais uma edição da Feira de Adoção de Animais promovida pela AAANO (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa), com apoio institucional da Prefeitura de Nova Odessa. O evento será realizado das 9h e 12h na Praça Central José Gazzetta, na Avenida Carlos Botelho, com os animais resgatados que ficam no abrigo da entidade e necessitam de um novo lar, com cuidadores amorosos e responsáveis.

“Mesmo sendo uma prática criminosa, com pena de detenção e multa, o abandono e os maus tratos de animais ocorrem com frequência em toda a região. Precisamos conscientizar a população que esses animais já passaram por muito sofrimento e merecem um lar com muito amor e carinho”, afirmou o diretor municipal de Cultura e voluntário da causa animal na cidade, Carlos Pinotti Jr.

De acordo com ele, a situação dos abrigos de animais é lastimável em função da superlotação. “A feira de adoção é importante para dar um destino adequado e responsável aos animais abandonados e também para desafogar os abrigos, para que consigam manter os trabalhos”, explicou.

A iniciativa tem apoio do prefeito de Nova Odessa – também médico veterinário e defensor da causa animal – Cláudio José Schooder, o Leitinho, que em abril já apoiou o 1º “Drive-Thru Animal”, promovido pela AAANO. O evento arrecadou mais de 2,5 toneladas de ração para cães e gatos que foram distribuídas ao abrigo da entidade e também ao Fundo Social de Solidariedade do município, para doação às famílias carentes que possuem animais de estimação.

CONHEÇA A AAANO

Reconhecida como organização social de utilidade pública pelo Município e pelo Estado, a AAANO (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa) atua desde 1994 na cidade, com um grupo de voluntários que cuida de animais abandonados e sem condições de sobrevivência nas ruas e promove ações visando a castração e conscientização sobre a causa animal.

Atualmente, a AAANO tem em seu abrigo aproximadamente 500 animais, sendo 350 cães e 150 gatos. Para manter o local em funcionamento, a entidade realiza eventos para arrecadação de recursos. Além disso, contém o Bazar da AAANO, localizado em frente à Praça da Coden, e o Espaço AAANO, localizado à Galeria Central, no Centro de Nova Odessa. Ambos os locais vendem produtos e a renda é revertida para compra de remédios e pagamento dos tratamentos dos animais nas clínicas veterinárias.

Além disso, que tiver interesse pode fazer parte do Clube AAANO, ação que por meio de assinatura no cartão de crédito arrecada valores para a entidade e garante uma série de benefícios para os doadores mensais. Mais informações sobre o trabalho desenvolvido pela AAANO podem ser obtidas nos canais oficiais da entidade – o site www.aaano.com.br, a página no Facebook www.facebook.com/aaanovaodessa e a página no Instagram @aaanovaodessa.