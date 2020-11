AAANO faz black friday no sábado

A Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa (AAANO) realizará no dia 28 de novembro, sábado, das 08h às 13h, a Black Friday do Bazar da AAANO. A ação contará com diversos itens como roupas, sapatos e livros por apenas R$5. O objetivo da ação é arrecadar recursos que vão ajudar na manutenção do abrigo da entidade, que hoje conta com mais de 500 animais.

O Bazar da AAANO foi fundado em 2010 e desde então é uma importante geração de renda para ajudar nas despesas da Associação. No local é possível comprar roupas, sapatos, livros, utensílios de cozinha, DVDs e até móveis, todos doados à entidade e sempre em bom estado. Há um time de voluntárias que se dedica todo sábado, das 7h às 12h, horário de funcionamento do Bazar, para garantir as vendas e atender o público.

Segundo Carlos Pinotti, presidente da AAANO, o evento é uma medida para ajudar o público a renovar o seu guarda roupa e também mostrar mais uma vertente de trabalho a instituição. “Temos um carinho enorme pelo Bazar e queremos cada vez mais que o público venha para conhecer as novidades e também entender a importância dele para a causa animal. Estamos sempre abertos a receber doações que vão ajudar nas vendas. A Black Friday é uma ótima oportunidade para vendermos bastante e renovarmos nosso estoque”.

O Bazar da AAANO fica localizado à Rua Alice Gazzetta, 90, Bela Vista, Nova Odessa, em frente a praça da Coden.

Vale ressaltar as regras de segurança devido a pandemia da COVID-19:

Será obrigatório o uso de máscaras no local;

Será realizado o controle de entrada de pessoas, respeitando a capacidade máxima de pessoas dentro do estabelecimento;

Será disponibilizado álcool em gel no ambiente;

Não serão permitidos animais dentro do Bazar da AAANO.

Serviço

Black Friday do Bazar da AAANO

Data: 28/11/2020 – das 8h às 13h

Local: Rua Alice Gazzetta, 90, Bela Vista, Nova Odessa/SP (em frente a praça da Coden)

Preço: A grande maioria dos itens por R$5 e peças selecionadas a partir de R$2.