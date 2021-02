AAANO abre inscrições para novos voluntários

Se você deseja fazer a diferença na cidade e fazer parte da maior ONG de animais de Nova Odessa, esta é a sua chance. Começam hoje (22) as inscrições para voluntariado na AAANO. O preenchimento do formulário pode ser feito on-line, pelo site: https://bit.ly/2OSGgkY. As inscrições vão até 7 de março.

Para fazer parte da Associação dos Amigos dos Animais de Nova Odessa, os passos são:

Inscrição on-line, preenchendo o formulário;

Encontro presencial com os líderes das equipes;

Visita ao abrigo da AAANO.

As equipes com vagas abertas são: feira de adoção, bazar, limpeza do abrigo e acompanhamento pós-adoção. “Ser voluntário da AAANO é ser parte de uma equipe determinada e cheia de empatia, capaz de se colocar no lugar do outro, ainda mais de seres tão vulneráveis a maldade humana e que tem tanto amor e carinho para compartilhar.”, explica o presidente da Associação, Thiago Rodrigues.

Serviço

Inscrições novos voluntários 2021

Inscrição on-line pelo site: https://bit.ly/2OSGgkY

Data: de 22/02 a 07/03