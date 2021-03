A região, as mulheres e a política

A pedido do NM, mulheres políticas (com ou sem mandato) escreveram o que pensam da data e sua relação com o presente e o futuro.

Vereadora Leonora do Postinho/PDT Americana

Ser mulher, para mim, é se descobrir e se reinventar todos os dias. Precisamos ocupar espaço, principalmente na política, para sermos cada vez mais livres e atuantes

Giovana Fortunato/Presidente do PDT de Americana

Hoje é um dia de reflexão e conexão com todas as batalhas do dia a dia de uma mulher. Hoje é dia de lembrarmos das que vieram antes de nós, honrarmos nossa trajetória até aqui e refletirmos sobre como seguir construindo um futuro melhor para nossas filhas.

Tudo isso para que possamos ser o que quisermos, sempre!!!

Feliz dia internacional da mulher!

Vereadora Esther Moraes/PL Santa Bárbara

Nesse momento somos atingidos pela maior crise sanitária da nossa época, entre os grupos mais afetados estão as mulheres. É o momento de refletirmos qual caminho seguiremos daqui pra frente na luta por acesso a direitos e igualdade, é uma luta de classes e que todos precisam estar envolvidos e ao mesmo tempo é uma luta liderada por mulheres, que querem debater suas especificidades, combate ao machismo e emancipação.

Vereadora Márcia Rebeschini (PV), de Nova Odessa

Mulher são tantos nomes que carregamos, o mundo está sempre tentando nos definir mais sempre seremos mulheres.

Quantas coisas estamos passando mais a cada dia nos fortalecemos mais e mais porque temos que ser exemplos dentro de casa e na vida das pessoas que nos cercam.

Vereadora Nathália Camargo (Avante) Americana

Mulheres são aquelas que enfrentam os problemas usando como degrau, falam com firmeza, mas sabem a hora de se calar, são inteligentes e generosas, falam pelo olhar, se levantam e vão a luta, são determinadas e persistentes!

Cada uma com sua história, suas dificuldades e suas vitórias

Quero parabéns a todas as mulheres por esse dia tão especial!