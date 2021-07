Realme lança primeiro carregador magnético sem fio para Android

A realme, a marca de smartphone que mais cresce no mundo, apresentará o primeiro carregador MagDart de carregamento magnético sem fio para um aparelho Android no evento de inovação magnética da marca, que acontece na terça-feira, 3 de agosto, às 9h, horário de Brasília.

O MagDart será o carregador magnético sem fio mais rápido do mundo, trazendo o usuário para uma nova era de carregamento rápido. O primeiro smartphone Android com carregamento magnético sem fio, o realme Flash, será apresentado no evento. Além disso, uma série de acessórios MagDart irão oferecer um ecossistema magnético promissor juntamente com o realme Flash.

O evento de lançamento será realizado online nos canais oficiais da realme, no YouTube, Twitter e Facebook.

A realme sempre trouxe tecnologia de ponta para seus jovens usuários globais. Em julho de 2020, a marca apresentou o carregador SuperDart de 125W, liderando as principais tendências. O MagDart levará o carregamento magnético sem fio a uma nova era de velocidade. Fique ligado!

Sobre a realme

A realme é a marca de smartphones que mais cresce no mundo e tem como missão trazer para o mercado produtos AIoT que definem tendências. Fundada na Ásia em 2018, a marca desembarcou no Brasil em janeiro de 2021, com o lema “dare to leap”, com a oferta do que há de mais inovador nos segmentos de tecnologia e design. Com uma base de mais de 70 milhões de usuários globais, a realme está presente em 61 mercados ao redor do mundo, incluindo China, Sudeste Asiático, Sul da Ásia, Europa, Rússia, Austrália, Oriente Médio, África.