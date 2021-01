A princípio, Denis não deve ocupar cargo no governo Piovezan

Durante entrevista coletiva na última sexta-feira, na cerimônia de posse, o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (PV), afirmou que, a princípio, o ex-prefeito Denis Andia (PV), não deve fazer parte do novo governo.

Houve especulações de que Denis assumiria a secretaria municipal de desenvolvimento – pasta que ficou em aberto no anúncio da equipe -, mas o nome não foi citado por Rafael.

“O Denis vai ter sempre um papel de destaque no meu governo, vai ser sempre uma pessoa muito querida, muito respeitada, que eu tenho certeza que vou poder contar em todos os momentos. A priori, a participação (no governo) é como amigo, nessa linha de poder me ajudar, porque ele é um barbarense como eu e deseja o melhor pra cidade. O Denis tem planos importantes pra frente que eu tenho certeza que na hora certa ele vai falar”, disse Piovezan.

Denis já afirmou em entrevistas que o plano é ser candidato à deputado em 2022.