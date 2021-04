A partir de segunda, Edison Mano” atende exclusivamente casos de Covid-19

O Pronto-Socorro “Dr. Edison Mano”, na área central de Santa Bárbara d’Oeste, passa a partir de segunda-feira (5) a atender única e exclusivamente casos relacionados ao Coronavírus (Covid-19). A medida é mais uma ação da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste para ampliar ainda mais o atendimento ao cidadão barbarense e permite a criação do “Complexo Covid-19”, interligando o PS “Dr. Edison Mano” e o Hospital Santa Bárbara | Santa Casa com uma passagem direta pela Rua Alice Aranha de Oliveira.

Trata-se de uma reorganização da rede pública de Saúde em um dos períodos que a pandemia merece maior atenção, abrindo-se 16 novos leitos de atendimento Covid-19, sendo 7 semi-intensivos (com respiradores) e 9 clínicos (sem respiradores), com estrutura de internação – caso o paciente necessite.

Desta forma, todos os atendimentos de urgência e emergência convencionais (relacionados a outras situações de Saúde, exceto Coronavírus) serão realizados no Pronto-Socorro “Dr. Afonso Ramos”, na Zona Leste. Sendo assim, não há prejuízo ao cidadão barbarense, sem diminuição do número de atendimentos e do número de profissionais da rede.

“O PS ‘Edison Mano’ e o Hospital Santa Bárbara tornam-se um complexo de atendimento da Covid-19. Temos hoje os nossos dois PSs novos, reformados, prontos para atender o cidadão barbarense. O PS ‘Edison Mano’ tornou-se, com o passar do tempo, uma referência da população para o atendimento em caso de sintomas do Coronavírus. E o PS ‘Afonso Ramos’ pode absorver a demanda pelos outros tipos de atendimento, que não sejam relacionados à Covid-19. Sendo assim, pudemos reorganizar a nossa estrutura de Saúde, oferecendo os mais variados tipos de atendimento ao cidadão barbarense. Isso somente foi possível graças a toda a estrutura que Santa Bárbara d’Oeste apresenta hoje em sua Saúde Pública, a melhor e mais moderna da RMC (Região Metropolitana de Campinas)”, explicou o prefeito Rafael Piovezan.

Desde o início da pandemia, Santa Bárbara d’Oeste foi a cidade que mais abriu leitos de UTI Covid-19 na região. Atualmente são 25 leitos públicos de UTI Covid-19 instalados no Hospital Santa Bárbara | Santa Casa.

Além disso, Santa Bárbara d’Oeste foi uma das poucas cidades do Estado de São Paulo a não desmobilizar a estrutura do Hospital de Campanha, instalado no Campus da Unimep. O espaço conta com 13 leitos semi-intensivos (com respiradores) e 37 leitos clínicos (sem respiradores).

Há ainda os leitos da rede particular, que também atendem cidadãos barbarenses – estes que dispõem de planos de saúde.