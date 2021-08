A pandemia e as mudanças nos hábitos alimentares

A pandemia da Covid-19 continua provocando mudanças nos hábitos de consumo. Na mais recente edição do estudo Who Cares, Who Does?, sobre sustentabilidade, a Kantar, líder global em dados, insights e consultoria, identificou que a preocupação com a escassez e a segurança alimentares aumentou e a revisão de itens como calorias, açúcar e gordura nos rótulos diminuiu. Isso pode ser atribuído ao cuidado para não se contaminar e à busca por produtos indulgentes.

Na América Latina, a checagem de calorias e do valor nutricional caiu de 42% em 2019 para 32% em 2020, a de açúcares de 53% para 40% e a de gordura de 49% para 34%. Além disso, as pessoas também passaram a se importar menos com os conteúdos de fibra (22% x 19%) e sal (40% x 30%).

Em contrapartida, existe maior empenho na revisão do controle de qualidade nos rótulos (+3% versus 2019) e na preferência por embalagens recicláveis (4%). A quantidade de consumidores engajados também subiu: há 4% mais Eco Actives e 8% menos Eco Dismissers.

E especificamente no Brasil, 27% das pessoas consideram comprar alimentos mais saudáveis e nutritivos durante a pandemia.

Sobre o estudo Who Cares, Who Does?

O estudo Who Cares, Who Does? é realizado anualmente pela Kantar e contempla 80.000 entrevistas em 22 países, sendo 8.500 em 7 países latino-americanos.

Nele os consumidores são divididos em três categorias: Eco Actives, que trabalham constantemente para reduzir seus níveis de resíduos plásticos; Eco Considerers, que tomam ações para reduzir seu impacto ambiental, mas com menor frequência; e Eco Dismissers, que possuem pouco ou nenhum interesse nos desafios ambientais que o mundo enfrenta e que não fazem nada para melhorar.

Sobre a Kantar

