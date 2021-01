A MRV em Santa Bárbara d’Oeste tem 31 vagas de emprego

Plataforma de soluções habitacionais e maior construtora da América Latina, a MRV está com 27 vagas de emprego abertas em seu canteiro de obras em Santa Bárbara d’Oeste, para o novo empreendimento Residencial Amplitude. As oportunidades são: 10 para pedreiro, 08 para carpinteiro, 05 para ajudantes de obra, 02 para encanadores, 01 para encarregado de obras, 01 para encarregado de instalação, 02 vagas para eletricistas e 02 vagas para estagiário de engenharia.

Localizado na região do jardim Alphacenter, a MRV lança com 288 unidades habitacionais, o empreendimento Residencial Amplitude que conta com 02 torres com varanda e área de lazer completa. Os interessados devem entregar o currículo na Estrada Barreirinhos, 1391, Jd. Sta. Alice – Santa Bárbara d’Oeste, das 07h às 17h.