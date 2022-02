A moto era roubada. E o cara vazou na braquiara

Uma moto roubada foi recuperada por agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste nesta segunda-feira no Bosque das árvores. A ação dos GMs foi por volta das 18h15 na avenida Ruth Garrido Roque no Condomínio Manacá. O rapaz que estava com a moto fugiu e deixou o veículo para trás.

A equipe de Apoio Tático fazia patrulhamento na região do Bosque das Árvores e, assim que os GMs entraram no condomínio, foi visto rapaz moreno de camiseta de time de futebol transitando com um motocicleta vermelha. Ao avistar a equipe estacionou a moto pelo bloco I e se evadiu sentido os blocos, não sendo possível abordagem.

Foi realizada pesquisa do emplacamento da moto junto ao CICOMM e constou uma motocicleta GC Titan na cor vermelha, ano 2001 sendo produto de FURTO na data de 05/02/22 pelo município de MAUÁ/SP.

Diante dos fatos a motocicleta foi conduzida pelo serviço de guincho até o plantão policial onde foi elaborado o B.O/P.C de auto localizado, e a motocicleta posteriormente será restituída para vítima.