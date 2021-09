A importância do pescado em uma dieta saudável

Ter um consumo regular de pescado – termo que engloba peixes, crustáceos (camarão, siri, caranguejo) e marisco (ostra, mexilhão, polvo, lula) – nas refeições pode tornar a alimentação muito mais saudável.

Com alto valor nutritivo, esses produtos possuem importantes vitaminas na sua composição e ácidos graxos da família do Ômega 3, além de cálcio e fósforo, que beneficiam ossos, articulações, músculos e olhos. Além disso, eles também ajudam no fortalecimento da memória e previnem doenças cardiovasculares. Se comparada com outros tipos de carnes, como a de boi, porco e aves, a carne de pescado possui um teor nutricional elevado.

Para Gentil Linhares Filho, diretor comercial da Bomar Pescados, por proporcionar uma digestão mais fácil e leve para nosso organismo, pontua que os pescados podem ser consumidos diariamente. “ Para ter um maior benefício dos efeitos, as pessoas podem consumir todos os dias, em pequenas porções, ao longo da semana. Os diferentes preparos dos pescados também são uma boa alternativa para não cair na rotina e ter diferentes sabores saudáveis na alimentação”, explica.

Além de manter uma dieta saudável, o consumo de pescados é caracterizado como o alimento do futuro. Linhares explica que melhora não só a saúde do homem, mas a do planeta também. “ É tempo de fazer uma revisão do nosso consumo e hábitos alimentares. A ingestão de pescados ajuda na saúde de cada um, mas também pode ajudar no futuro do planeta com a diminuição do consumo de carne vermelha e a emissão de gases relacionada ao efeito estufa”, finaliza.

Sobre a Bomar

