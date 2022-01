Manter os ambientes limpos e livres de vírus e bactérias deixou de ser uma exceção e tornou-se um hábito mundial por conta da pandemia, que acendeu o alerta sobre a importância do controle microbiológico. Tal controle é uma maneira de eliminar os organismos maléficos à saúde, inibindo o crescimento e reduzindo o número de tais patógenos em determinada área.

Invisíveis, os microrganismos podem causar muitos danos à saúde tanto dos humanos quanto dos pets. Por isso, pensando no bem estar e na saúde, a Nanox, empresa de nanotecnologia que desenvolve e produz materiais inteligentes, desenvolveu antes da pandemia a tecnologia de prata que inativa vírus e bactérias em diversas superfícies.

Apesar da transmissão de algumas doenças ser via aérea, o contágio também se dá por contato em superfícies, como a gripe e o próprio SARS-COV-2. De acordo com a New England Journal Of Medicine, CDC e University of California, LA, Princeton, o coronavírus permanece em superfícies ao longo de dias. Segundo o estudo, o vírus permanece ativo no material aço inoxidável por cerca de 72 horas (3 dias), mesmo período do plástico; já no papelão, o vírus permanece cerca de um dia e no cobre, aproximadamente, quatro horas.

Proteção em todos os ambientes

A Nanox, tecnologia totalmente brasileira, tem ajudado a desvendar os mecanismos do novo coronavírus, controlando e reduzindo os riscos de contaminação nos materiais e em diversas superfícies.

É possível encontrar a solução desde em cabos de carrinhos de supermercados, com o plástico de proteção antimicrobiana Nanox, até em restaurantes e hotéis com toalhas e lençóis que contam com a tecnologia que inativa os patógenos. Além do uso de plástico filme, que também possui a proteção, em maquininhas de pagamento em diversos estabelecimentos.

A proteção também pode ser incluída tanto no escritório quanto dentro de casa, com o uso de tintas, louças sanitárias, painéis em MDF, carpetes e couro com tecnologia antimicrobiana Nanox. Ainda para o lar podem ser encontradas utilidades domésticas, baralho e até produtos de puericultura com a segurança microbiológica.

“A Nanox utiliza tecnologia de prata que em contato com vírus e bactérias, inativam a ação de tais patógenos”, explica o CEO e co-fundador da Nanox, Gustavo Simões, que completa: “A prevenção de contaminação nos materiais e superfícies reduz consideravelmente o tempo de contágio e a contaminação cruzada, que ocorre por meio do toque. Desta maneira, a Nanox oferece conforto e saúde a toda a população”, destaca.

Além disso, Simões conta que a proteção é de amplo espectro, o que significa que a tecnologia oferece proteção contra uma ampla gama de microrganismos que causam males aos seres humanos. Desde bactérias, fungos, e até vírus.

Tal hábito de sanitização deve permanecer mesmo após a pandemia, já que a doença trouxe mudanças de comportamento. Desta maneira, o controle de contaminação em ambientes já é parte da rotina e deverá se estender ao longo dos anos.