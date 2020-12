A importância do consumo de água no verão

Durante o verão, entre os meses de dezembro e março, os brasileiros enfrentam fortes ondas de calor, com altas temperaturas e, em algumas regiões, ausência de chuva. Esse clima pode gerar alguns desconfortos, como insolação e queda de pressão, por conta da exposição ao sol e calor excessivo, além de gripes, resfriados, náuseas e cansaço, causados também pela perda de imunidade.

A imunidade está associada a diversos fatores, como a necessidade de alimentação saudável e balanceada, composta por frutas, verduras e legumes, que contêm vitaminas. Além disso, a hidratação deve ser intensa e frequente, a partir do consumo da quantidade de água necessária também para a reposição do que foi perdido no suor.

A qualidade da água deve ser considerada na hidratação, evitando o consumo diretamente da torneira e de gelo com água não potável. É fundamental que ocorra o consumo de água tratada e purificada, sem prejudicar à saúde. Uma forma econômica e sustentável é o uso de purificadores.

Nutricionistas e médicos indicam o consumo superior a 1,5 litro de água diariamente, mas esse volume pode ser alterado de acordo com a rotina de exercícios e necessidades de cada pessoa. Invista em purificadores de água para curtir o verão com saúde e tranquilidade.

