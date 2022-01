A importância da boa comunicação na vida a dois

Para quem leu As 5 linguagens do amor e entendeu que cada pessoa tem uma forma de sentir e demonstrar afeto, a Editora Mundo Cristão traz uma novidade: Comunicação & Intimidade, mais um dos sucessos do escritor best-seller mundial Gary Chapman.

Desta vez, o autor de mais de 30 livros ajuda casais a entender o que é intimidade emocional, intelectual e sexual e como ter uma comunicação eficaz para um casamento saudável. O conselheiro amoroso mais lido no mundo encoraja homens e mulheres a interpretar suas emoções, identificar as diferenças e reservar tempo para o que realmente importa.

A obra não apenas aprofunda os conceitos de As 5 linguagens do amor, mas também auxilia na autorrevelação – aprender a falar por si mesmo. Na visão do doutor em Antropologia, este é um processo fundamental para construir a intimidade no casamento, pois permite às pessoas adquirirem uma perspectiva mais clara de como se sentem e quais são seus verdadeiros desejos, sem abrir brechas para uma atitude defensiva.

“Em sua forma mais simples, a comunicação é o ato de falar e ouvir. Contudo, se essa conversação não vier acompanhada de respostas honestas e amorosas por parte do ouvinte, haverá pouca comunicação. Na verdade, o resultado mais provável será comunicação ruim e mal-entendidos. Quando há boa comunicação conjugal, marido e esposa compartilham pensamentos, sentimentos, experiências, valores, prioridades e opiniões, enquanto ouvem um ao outro com empatia”. (Comunicação & Intimidade, p. 13)

Com mais de quatro décadas de experiência em ajudar relacionamentos em crise, Chapman sabe como poucos tocar nas feridas conjugais e conduzir homens e mulher para o caminho da conexão. Comunicação & Intimidade é um livro para casais da vida real, sem maquiagens ou falsidades, para quem admite fraquezas e caprichos, mas também deseja superá-los a fim de ser e fazer o outro feliz.

Ficha técnica

Título: Comunicação & Intimidade

Subtítulo: O segredo para fortalecer seu casamento

Autor: Gary Chapman

Editora: Mundo Cristão

ISBN: 978-65-5988-041-6

Páginas: 296

Formato: 14×21

Preço: R$ 59,90

Link de venda: Amazon

Sobre o autor: Desde a década de 1970, o dr. Gary Chapman, autor de mais de trinta livros, incluindo o celebrado As 5 linguagens do amor, vem investindo no estudo de como potencializar a alegria, a satisfação e a compreensão quando se trata de relacionamentos humanos. Possui mestrado e doutorado em Antropologia. É casado com Karolyn, com quem tem dois filhos e três netos.