Já imaginou poder conhecer o que estava por trás de uma das mentes mais brilhantes? A obra “A grande lição de Steve Jobs” (Literare Books International) tem o objetivo de catalogar e submeter à análise e reflexão do leitor aquilo que o autor, o mestre em psicanálise clínica, Mauricio Sita, entende como as grandes lições de Steve Jobs para o mundo dos negócios, carreira e vida pessoal.

Lançado no dia em que se completou 10 anos da morte de Steve Jobs (05/10), o livro não é uma biografia e sim uma obra que descreve como era o processo criativo e de inovação dele na vida pessoal e nos negócios, mostra os inúmeros feitos de Steve e como ele venceu as improbabilidades, driblou uma existência fadada ao fracasso e a normalidade, além de mostrar como ele nos inspirou à desobediência. Jobs questionava de forma profunda os porquês da obediência.

Em todos os capítulos, o leitor poderá aprender mais sobre o brilho, a paixão e a energia de Steve, que sempre foram fontes de incontáveis inovações que enriqueceram e melhoraram a vida de vários indivíduos e milhares de empresas. Afinal, literalmente “o mundo é imensuravelmente melhor por causa de Steve” – Filosofia da Apple, 5 de outubro de 2011.

Um ícone de genialidade, com ensinamentos imensuráveis. “Beba” dos conhecimentos desse legado que continua absolutamente vivo e que estão contidos nessa obra singular.



SOBRE O AUTOR

Mauricio Sita – Mestre em Psicanálise Clínica, mestre em meditação e escritor. Tem também formação nas áreas de Filosofia e Ciências Jurídicas e Sociais. Acostumou-se a analisar os estilos de gestão de grandes líderes e entusiasmou-se pelas características empresariais de Steve Jobs, e dos resultados que ele obteve com suas ações. Autor dos livros “NeoMindfulness”, best-seller com dezenas de semanas na lista dos mais vendidos do Brasil, “Como levar um homem à loucura na cama”, best-seller na 8ª edição, “Vida amorosa 100 monotonia”, “O que Freud não explicou” e o romance “A casa dos desejos”, que concorreu ao Prêmio Jabuti. É coautor de diversos livros. Coordenador editorial de mais de 150 livros. É Presidente da editora Literare Books International.