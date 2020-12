A figura do vice-prefeito ao longo dos anos foi obscura, diz Odir

Vice-prefeito eleito em Americana, o vereador Odir Demarchi (PL), afirmou que quer ser um vice-prefeito atuante.

Em entrevista ao NM, Odir afirmou que a figura do vice-prefeito em Americana foi obscura ao longo dos anos e que não se sabe a função que foi realizada pelos seus antecessores e que, agora eleito, não quer ser ‘mais um’ nesses quatro anos em que estará ao lado de Chico Sardelli (PV).

“Eu quero ser um vice-prefeito que vá escutar o cidadão, que vai acompanhar as obras e trazer um feedback para o prefeito, as atualizações, as informações que as vezes demora para chegar no prefeito, eu quero fazer esse papel. É muito importante ter agilidade nesse ponto de fiscalizar”, disse Odir.