A evolução dos símbolos dos caça-níqueis

Em um mundo de nativos digitais, tão dependentes da tecnologia mais recente, é quase difícil acreditar que os caça-níqueis se originaram em 1891. Eles não existem há tanto tempo quanto os jogos de cartas clássicos, mas durante esse tempo, os caça-níqueis evoluíram enormemente – e é no cassino online que eles realmente deixaram sua marca. Vamos girar os rolos para ver como os símbolos dos caça-níqueis mudaram ao longo do tempo.

Cartas de Baralho

É interessante notar que a primeira versão da máquina de caça-níquel era mais como uma máquina de pôquer, e foram os símbolos e valores das cartas de baralho que determinavam a vitória.

O rolo de cinco cilindros de Sittman e Pitt continha 50 das 52 cartas de um baralho padrão – com o Valete de Copas e o 10 de Espadas removidos, para eliminar as chances de obter um royal flush – e os jogadores buscavam a melhor mão de Pôquer que eles poderiam conseguir.

Ferraduras da sorte e sinos da liberdade

Quando William Fey apresentou sua ideia de caça-níqueis no final do século 19, era simples. Havia apenas três rolos e cinco símbolos. Ouros, copas e espadas, ferraduras e, claro, o homônimo do jogo, o sino da liberdade, que era o símbolo de maior valor.

Sensação das frutas

Desde aqui, os caça-níqueis mudaram novamente no início de 1900, seguindo as leis estaduais que proibiam as máquinas que pagavam ganhos em dinheiro. O Liberty Bell continuou existindo, mas em vez disso foi introduzida uma nova forma de caça-níqueis, e os ganhos que ela pagava eram doces de frutas e chicletes.

Por fim, nasceu a primeira máquina de frutas. Adornados com os icônicos limões, cerejas, melancias e ameixas, quando os regulamentos foram suspensos e os prêmios em dinheiro puderam ser oferecidos, os símbolos das frutas permaneceram. Foi também neste ponto que vimos o famoso símbolo BAR, que foi influenciado pelo logotipo da empresa Bell-Fruit.

Um pouco mais adiante, na década de 1960, Bally lançou o Money Honey. Esta máquina funcionou um pouco diferente das anteriores e teve uma série de modificações. Foi o Money Honey que apresentou o ‘7 da sorte’ – com os setes concedendo aos ganhadores o prêmio do jackpot. Outros símbolos incluem o trevo, o diamante e a coroa – todos presentes em jogos clássicos de hoje.

Caça-níqueis em vídeo e jogos de hoje

Em seu caça-níquel de cassino online comum, você notará que não apenas existem mais símbolos do que você pode imaginar, mas eles são muito mais avançados. Acertar símbolos básicos e três em uma fileira, simplesmente não se aplica mais. Agora você encontrará símbolos wild – e toda uma variedade daqueles com diferentes propriedades e vantagens – símbolos scatter, símbolos de bônus e jackpot e muito mais.

Não importa quais sejam seus interesses, filme e TV, mitologia antiga, viagens e cultura ou comida, haverá um jogo de caça-níqueis para mantê-lo bem entretido. Se você é fã desses jogos clássicos e retrô, ainda pode tentar acertar aqueles símbolos de frutas ou setes da sorte.

A evolução dos caça-níqueis e seus símbolos não é apenas emocionante, mas também para saber como se desenvolverá no futuro.