A eficácia da glutamina na hipertrofia

Após exercícios físicos intensos, os níveis da glutamina, aminoácido que faz parte da formulação de proteína, tendem a diminuir. Por isso, em casos onde as doses de glutamina precisam ser elevadas, nutricionistas recomendam o uso dessa suplementação, que também pode ser usada no ganho de massa muscular. Ela também é utilizada para atletas de fisiculturismo que tem como objetivo manter os músculos e prevenir infecções principalmente durante o período das competições.

O sistema imunológico é vulnerável não só a agentes tóxicos, mas também as alterações na homeostase fisiológica que ocorre por estresse referente a aplicação dos exercícios físicos. O treinamento moderado ocasiona uma estimulação positiva ao sistema imunológico, porém o intenso promove uma imunossupressão temporária que podem comprometer a função desse sistema. Com o intuito de impedir ou diminuir esse estresse, é utilizado o uso de suplementação nutricional de glutamina, pois é uma das principais fontes de energia do sistema imunológico além de ser o aminoácido livre mais abundante do corpo. A redução de glutamina no organismo pode deixar o corpo envolvido no fenômeno “janela aberta imunológica” onde fica mais suscetível a infecções.

Hoje, já existem muitas opções desse suplemento no mercado, mas é necessário ter atenção a quem pode usá-los. Para a nutricionista da Equaliv, Adrienne Fortunato: “é muito importante ter cuidado ao usar esse tipo de suplemento, que é indicado apenas para pessoas que praticam exercícios intensos ou buscam ajustar o corpo sob a orientação de um profissional da saúde, médico ou nutricionista. A quantidade de glutamina produzida pelo nosso organismo não é suficiente para reverter a sua deficiência e para ajudar no combate de sua escassez, o uso diário de glutamina em concentrações ajustadas restabelece o estoque saudável, impactando na melhora da resposta do organismo e auxiliando na redução de infecções.

A glutamina da Equaliv, por exemplo, possui como diferencial a qualidade da matéria prima, ela é proveniente de fermentação na qual proporciona um produto completamente vegetariano, 100% puro e sem aditivos. O produto possui o selo BPF (certificado de boas práticas de fabricação), comprovando a qualidade certificada, além de ser zero açúcares, zero glúten, zero lactose, zero sódio e vegano.

Além de promover o crescimento muscular, evitar a perda de massa magra, melhorar a performance e o desempenho no treino, a glutamina possui outros benefícios, como a melhora no funcionamento do intestino, porque é um nutriente vital para a sua reparação; melhora da memória e da concentração, por ser um neurotransmissor essencial no cérebro; melhora no metabolismo e a desintoxicação celular, além de reforçar o sistema imune através da regulação da resposta imune de IgA, que é um anticorpo importante no ataque de vírus e bactérias.

Ainda segundo Adrienne, a glutamina não é voltada somente para pessoas que treinam. “Ela ajuda a modular a microbiota em pessoas com sobrepeso e obesidade, contribui para a integridade da parede intestinal, ajuda no pré e pós cirúrgico e auxilia na redução dos efeitos imunossupressores em praticantes de exercícios. O suplemento também é recomendado para pessoas que estão se recuperando de lesões, queimaduras, tratamento para câncer ou cirurgias, pois ajuda a acelerar a cicatrização e prevenir infecções”.

Mas afinal, o que é a glutamina?

A glutamina tem sido usada para promover e manter a hipertrofia, melhorando a performance de atletas e pessoas que praticam exercícios físicos intensos em busca de grandes resultados. Essa substância nada mais é do que um aminoácido que pode ser encontrado nos músculos e que pode ser produzido a partir de outros aminoácidos, podendo ser encontrado em todo o organismo.

Uma das principais funções da glutamina é a de contribuir para a nutrição e reparo de tecidos diversos (pele, unha, músculos, órgãos). Ainda contribui para melhor absorção dos nutrientes e serve como fonte de energia para as células do sistema imune, contribuindo para a multiplicação delas.