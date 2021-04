A consagração da malandragem em todo o país!, por Ronaldo Morenno

“De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto…”(Rui Barbosa). À célebre frase do notável Rui Barbosa parece estar mais viva do que nunca no Brasil de hoje.

Muitas pessoas parecem sentir vergonha da honestidade e, parecem endossar atitudes para que os poderes estejam nas mãos dos maus. Além de tudo isso, temos o Estado brasileiro totalmente enfraquecido pela falta de comando político.

Com a chegada da pandemia no país, tudo isso ficou ainda mais evidenciado com o sucateamento do Sistema Único de Saúde (SUS), óbitos em massa, todos os serviços de saúde no país não tem a menor estrutura para fazer frente à pandemia. Entramos agora em colapso total na saúde pública!

Sem falar ainda do colapso moral que, norteia nossa Nação, onde tem prevalecido uma verdadeira inversão de valores. Muitas pessoas parecem sentir verdadeiro prazer no exercício da malignidade que, se evidencia das mais variadas formas na cultura, política, educação, artes, ciência, Legislativo, Executivo e, no Judiciário. Estamos diante de uma verdadeira destruição geral de todas as nossas instituições, à maior de todas às ruínas de uma Nação verdadeiramente forte.

Na Bíblia Sagrada também encontramos estes princípios malignos expressos. Nos diz o texto sagrado: “Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal; dos que dizem que as trevas são luz e a luz trevas; dos que fazem do amargo doce e do doce amargo!” (Isaías 5:20).

Nos dias de hoje, muitos chamam de “bem”, o incentivo a promiscuidade sexual nos meios de comunicação em massa, erotização de crianças, impunidade, corrupção, crimes contra a administração pública, peculato, fraudes em licitações, improbidade administrativa, emprego irregular de verbas públicas, concussão, prevaricação, falta da impessoalidade na gestão pública, advocacia administrativa, dentre tantas outras práticas malignas que ficam à mercê da impunidade.

Apesar de tudo isso que vemos em nosso país, ainda existem muitas pessoas de bem, que defendem os valores familiares, a honra, o respeito, à verdade. Ainda existem pessoas que, não se curvaram aos maus costumes, que não desprezaram às leis morais do Deus único e verdadeiro apresentado na Bíblia. Diante deste cenário de desesperança, temos que convocar todas as pessoas de bem e, anunciar que é possível uma grande mudança em nosso país. O Brasil vai dar a volta por cima!

Não podemos deixar de acreditar em dias melhores para nós e nossos filhos e filhas. Como diz à Bíblia: “E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará” (João 8:32). Acredito que, para as pessoas de bem, Deus sempre dará um escape, sempre proporcionará um novo amanhecer repleto de bênçãos para todos aqueles que não se deixaram seduzir por esta geração má e perversa.

Para fazermos frente a grave crise que assola nosso país, o momento requer diálogo e, parceria entre todos os poderes constituídos para não prejudicarmos ainda mais nossos concidadãos brasileiros. Precisamos ainda em 2022, elegermos um presidente da República cristão de fato! A chave para iniciarmos uma grande mudança em nosso país, passa também pela eleição presidencial! Finalizando, “Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará” (Gálatas 6:7).

Ronaldo Morenno é empresário e, ex candidato a Prefeito de Americana (SP).