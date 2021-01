A chuva fina e a pista molhada, com o poste foi se chocar

A chuva fina que cai na manhã desta sexta-feira causou um acidente de trânsito na Av Antônio Pinto Duarte em Americana. A batida aconteceu por volta das 8h e o caso foi atendido por uma viatura do Corpo de Bombeiros.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para um acidente de trânsito (Carro x Poste), sendo uma vítima, do sexo feminino.

A vítima era passageira do automóvel, encontrava-se consciente e orientada, apenas dor no tórax devido ao uso do cinto de segurança, sendo imobilizada e socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal de Americana, onde foi deixada aos cuidados médicos.