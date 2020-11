99 tem 750 mil motoristas no Brasil

Até o final do ano, a 99, empresa de tecnologia ligada à mobilidade urbana, vai sortear R$ 1 milhão em prêmios, distribuir cupons de desconto para a compra de smartphones e ainda instalar gratuitamente mais de 5 mil câmeras de segurança aos mais de 750 mil motoristas parceiros em todo o Brasil. A iniciativa faz parte da campanha “Direção Premiada”, que começou nesta segunda-feira, 16, e vai até o dia 20 de dezembro, e tem como objetivo celebrar os grandes parceiros da 99: os motoristas.

Serão quatro prêmios semanais de R$ 40 mil durante cinco semanas e um prêmio final de R$ 200 mil. Os sorteios ocorrem às quartas-feiras pela Loteria Federal e os prêmios serão pagos em certificados de ouro. O valor do prêmio para o sorteado é integral, e já estão descontados taxas e impostos.

Veja como participar:

A promoção “Direção Premiada” consiste no sorteio semanal de quatro prêmios de R$ 40 mil (ao todo, serão 20 prêmios) e um sorteio único no valor de R$ 200 mil ao final da ação, em dezembro. A campanha é válida entre os dias 16/11 e 20/12 e, para receber o Número da Sorte, o motorista deve estar ativo na plataforma, cumprir com o regulamento da promoção que está disponível no site www.direcaopremiada99.com.br e completar 60 corridas de segunda-feira a domingo. A cada 60 corridas, um código é disponibilizado, limitado a três códigos por semana. Com os códigos, os motoristas concorrem a quatro prêmios semanais no valor de R$ 40 mil e a um prêmio único no valor de R$ 200 mil no final de dezembro.

A promoção é direcionada a todos os motoristas, novos e antigos, residentes e domiciliados no Brasil, que possuam cadastro, ativo e regular, como motoristas parceiros na plataforma da 99. É possível, também, se cadastrar na 99 para participar da promoção a qualquer momento, inclusive após a data de início.

Todas as categorias de corrida são válidas, menos as entregas realizadas por meio da plataforma 99Food. O número de corridas não é cumulativo, ou seja, após o término de cada semana, a quantidade de corridas realizadas é zerada no sistema e uma nova contagem tem início na 00h de segunda-feira.

Para os sorteios semanais, os motoristas podem participar com o máximo de três Números da Sorte. Já para o sorteio único final de R$ 200 mil, o limite é de 15 Números (três números x cinco semanas).

Smartphones com descontos e instalação de câmeras de segurança

Nem só de sorte é feita a campanha. Para todo motorista parceiro que completar as 60 corridas semanais será enviado um cupom de desconto para a compra de um smartphone na loja online da TIM, parceira da 99 na promoção. São 10 modelos elegíveis ao desconto (Samsung Galaxy A11, Samsung Galaxy S20, S20+, S20FE, Moto Edge, Moto Edge+, LG K41S, LG K51S, LG K61 e iPhoneSE em qualquer plano (TIM Pré, TIM Controle, TIM Black ou TIM Black Família).

A oferta é exclusiva na loja online da TIM até dia 20 de dezembro ou enquanto durarem os estoques e é válida para a compra de apenas um aparelho, o código é único, intransferível e, só pode ser usado uma vez.

As 60 corridas semanais também darão ao motorista parceiro a instalação gratuita de câmeras de monitoramento, iniciativa pioneira da 99 cujo objetivo é promover mais segurança nas corridas da companhia. Os primeiros motoristas que completarem as corridas ganham instalação gratuita da câmera no carro, que normalmente custa R$ 69,00.

Ao todo, serão 5.823 motoristas contemplados para a isenção da taxa de instalação, e o único custo passa a ser os R$9,90 semanal de taxa de manutenção.

Mais informações sobre a promoção podem ser acessadas redes sociais da empresa (@voude99) ou no site oficial da campanha: https://www.direcaopremiada99.com.br .