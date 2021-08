90% dos lojistas acredita em recuperação das vendas no dia dos pais

O Dia dos Pais é a quarta data comemorativa que mais aquece o varejo, ficando atrás do Natal, Dia das Mães e Dia dos Namorados. Para esse ano, os lojistas de shoppings estão com a expectativa positiva diante de uma maior flexibilização de horário e capacidade de público dos centros de compra. A ALSHOP (Associação Brasileira de Lojistas de Shopping) fez um levantamento com seus associados para entender como está a expectativa para a data e como foi o primeiro mês dos empreendimentos funcionando com 12 horas diárias, depois de um novo período de fechamentos.

A pesquisa da ALSHOP com representantes de 1.200 pontos de venda de diversos segmentos, mostra que 90,9% dos lojistas estão confiantes com a reabertura e perspectiva de aumento das vendas com o Dia dos Pais, enquanto 9,1% acredita que as vendas ficarão estáveis.

O que pensam os lojistas?

Em relação ao aumento das vendas, 45,5% dos lojistas acreditam que as vendas vão crescer em torno de 20% em relação ao ano passado. 27,3% dos lojistas estão mais otimistas e acreditam que as vendas vão crescer em torno de 40%. Já 18,2% acreditam em um aumento mais tímido de 10% nas vendas nesta data, que será a primeira do ano com abertura total do comércio.

“O movimento cresceu bastante nos centros de compra e se durante a abertura parcial o consumidor ficava meia hora dentro do shopping, agora esse tempo já subiu para 1h e a confiança está aumentando principalmente dos associados, mas o estrago da pandemia na economia do país foi bem grande com desemprego ainda bem alto e inflação em níveis preocupantes”, explica Nabil Sahyoun, presidente da ALSHOP.

Compras presenciais ou pela internet

O setor de maior destaque de vendas no Dia dos Pais será o de moda, especialmente de blusas e casacos, além de artigos ligados ao inverno que está bem mais rigoroso esse ano. “Estações do ano bem definidas melhoram o resultado das vendas no comércio e o inverno rigoroso eleva a procura por itens de vestuário, assim como aumenta o consumo de alimentos nos restaurantes e cafés por exemplo”, diz Sahyoun. Além de vestuário, acessórios e, em parte menor, eletrônicos e informática também terão destaque.

Seguindo a perspectiva de outras datas comemorativas, uma parte considerável dos consumidores devem comprar seus presentes via internet, mas ainda sim, a frequência dentro dos shoppings se intensifica com aumento de vendas nas lojas nesta semana que antecede a data.

Neste momento, 54,5% dos lojistas afirmam que as lojas físicas têm se destacado na reabertura e 36,4% afirmam que o shopping, especificamente, tem se destacado pela comodidade e segurança, e 9,1% acredita que o e-commerce é o que mais tem se destacado.

Para incentivar as compras e atrair os clientes, lojas e shoppings realizarão promoções e concursos, porque ainda existe um público que tem receio de ir aos empreendimentos.

“Existe um contingente de consumidores que ainda está na incerteza de voltar aos shoppings, mas é fundamental que se diga que os shoppings são seguros, seguem rígidos protocolos de higiene feitos pelo hospital Sírio Libanês. São ambientes controlados e seguros para se fazer compras”, finaliza Nabil Sahyoun.