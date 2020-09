Obra da droga. Eram 88 tijolos de maconha

A equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) da Polícia Militar Rodoviária conseguiu em apreender 46,8 kg de drogas no interior de um ônibus, que trafegava na Rodovia dos Bandeirantes em Santa Bárbara D’Oeste.

A polícia realizava uma operação denominada “Semana Nacional de Trânsito”, quando interceptou o ônibus que seguia para o Piauí. De acordo com a polícia, o veículo havia partido de São Bernardo do Campo, quando foi abordado no quilômetro 126 da rodovia sentido interior.

Contudo durante a vistoria, a equipe constatou a existência de drogas separadas em três malas, sendo: 88 tijolos de maconha, outras 865 porções de maconha e 105 unidades de cocaína. Durante averiguação, um passageiro confessou que transportaria os entorpecentes para o Nordeste.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado para o Plantão Policial, onde a autoridade determinou a prisão em flagrante.