70 anos de Elba Ramalho! Veja suas músicas mais marcantes

A força da música do Nordeste está presente na voz de Elba Ramalho. Cantora, compositora, atriz e instrumentista, ela reúne ao longo dos mais de 40 anos de carreira grandes sucessos em diversos ritmos como frevo, forró, xote e baião. Ela completa 70 anos, nesta terça, dia 17, e o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) revisita músicas importantes de sua trajetória.

Elba já fez 957 gravações como intérprete e, dessas, “De volta pro aconchego”, de Dominguinhos e Nando Cordel, continua como um dos grandes hits da sua carreira. A música foi a sua interpretação mais tocada nos últimos cinco anos nos segmentos de Rádio, Sonorização Ambiental e Casas de Festa e Diversão. “Chão de giz”, de autoria de Zé Ramalho, e “Entre o céu e o mar”, de Roger Henri e Dudu Falcão, aparecem logo em seguida nesse ranking.

Elba Maria Nunes Ramalho nasceu no município paraibano de Conceição, no dia 17 de agosto de 1951. Nos últimos cinco anos, a maior parte de seus rendimentos em direitos autorais pela execução pública de suas músicas foi proveniente dos segmentos de TV e Rádio, que correspondem a mais de 80% do que foi destinado a ela. A artista recebe seus direitos autorais por meio da União Brasileira de Compositores (UBC), associação de música que a representa.

“Elba é o vento do Nordeste, um sopro forte de raízes de brasilidade. É sinônimo de festa e de baladas de aconchego”, disse Marcelo Castello Branco, diretor executivo da UBC.

Ranking das músicas gravadas por Elba Ramalho mais tocadas nos últimos cinco anos nos segmentos de Rádio, Sonorização Ambiental e Casas de Festa e Diversão