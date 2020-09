7 restaurantes estrelas Michelin para visitar em 2021

Regent Seven Seas Cruises indica roteiros com experiências gourmet em restaurantes premiados

Uma das partes mais divertidas de qualquer viagem é experimentar e descobrir os diferentes sabores que cada lugar é capaz de nos proporcionar por meio da gastronomia. Pensando nisso, a Regent Seven Seas Cruises, a principal linha de cruzeiros marítimos de luxo do mundo, indica 7 roteiros incríveis pelo velho continente em 2021 que oferecem a oportunidade de visitar restaurantes com estrelas Michelin nos destinos explorados.

Confira as dicas da CIA marítima e bom apetite!

Em agosto de 2021, o Seven Seas Splendor navegará de Londres (Southampton) para Copenhagen, Dinamarca, em 14 noites. Os hóspedes desfrutarão de longos dias de verão, belas paisagens no Báltico visitando 10 portos na Noruega, Suécia, Letônia, Estônia, Rússia e Finlândia, incluindo pernoite na Suécia e na Rússia. Para finalizar o roteiro, um jantar no único restaurante da Dinamarca com nada menos que 3 estrelas Michelin; Geranium em Copenhagen. Uma combinação de natureza e tecnologia está no centro do menu progressivo do chef Rasmus Kofoed – os pratos foram descritos como arte comestível.

No mediterrâneo, a dica é o roteiro Atenas-Roma, em setembro de 2021, a bordo do Seven Seas Voyager, onde os hóspedes poderão descobrir as maravilhas da Grécia, Turquia, Croácia e Itália. Os pernoites do navio em Veneza, aliás, podem ser perfeitos para os turistas se mimarem no Il Ridotto, um dos cinco restaurantes “La Serenissima” premiados com uma ou duas estrelas Michelin. A casa foi inaugurada em 2006 por Gianni Bonaccorsi e o menu apresenta apenas ingredientes da mais alta qualidade, tanto da terra como do mar. O restaurante é pequeno, tem apenas nove mesas, mas é muito elegante. É recomendável reservar com antecedência.

Saindo de Roma, em de agosto de 2021, o Seven Seas Mariner chegará em Mônaco após um passeio maravilhoso pelo Mediterrâneo ocidental visitando destinos na Itália, França e Espanha. Portos de escala clássicos incluem Livorno, Itália e Toulon, França, além de paradas mais incomuns, como Ibiza, na Espanha. O navio sai de St-Tropez por volta das 23h00 do penúltimo dia do cruzeiro, o que permite bastante tempo para desfrutar de um jantar no La Vague d’Or, um restaurante muito celebrado, reconhecido com nada menos que três estrelas Michelin. O restaurante está localizado no exclusivo hotel Cheval Blanc, St Tropez, cercado por palmeiras e vista para o mar. O chef Arnaud Donckele prepara uma culinária mediterrânea excepcional com uma homenagem à Normandia, onde estão suas raízes.

De Barcelona a Monte Carlo, Monâco, o Seven Seas Mariner aproveitará os destaques do Mediterrâneo Ocidental em um cruzeiro de nove noites em setembro de 2021, ao visitar portos na Espanha, França e Itália. Monte Carlo é um dos dez distritos de Mônaco, conhecido por suas belas praias, cassinos e residentes ricos e famosos, por isso não é de admirar que haja nada menos que seis restaurantes com estrelas Michelin. Os amantes de sushi e sashimi irão deliciar-se com o Yoshi com uma estrela Michelin, o primeiro restaurante do falecido e mundialmente famoso chef Joël Robuchon a servir cozinha japonesa.

Em outubro de 2021 o Seven Seas Splendor partirá de Istambul, via Kusadasi, Turquia e cinco ilhas gregas, para Atenas, na Grécia. A cidade da antiguidade grega, Atenas, tem três restaurantes com estrelas Michelin, incluindo o Spondi, que recebeu duas estrelas. Em 2002, o restaurante foi o primeiro em Atenas a receber este reconhecimento com um menu que apresenta pratos de inspiração francesa, acompanhados por vinhos gregos, franceses e italianos.

Saindo de Veneza, Itália, em setembro de 2021, o Seven Seas Mariner viajará para uma série de portos italianos, bem como destinos na Grécia, Mônaco e França durante 10 noites, desembarcando em Barcelona, Espanha. Um país famoso por sua comida requintada, não é de admirar que só Barcelona tenha 20 restaurantes com uma ou mais estrelas Michelin. Lasarte ganhou três estrelas por oferecer, não apenas uma refeição, mas uma viagem épica para os sentidos, apresentando autênticos pratos espanhóis e catalães com um toque moderno composto pelo chef Martin Berasategui.

Em um cruzeiro de dez noites, o Seven Seas Voyager partirá de Londres (Southampton), Reino Unido para Barcelona, Espanha e explorará portos na França, Espanha e Portugal. Um dos destaques do cruzeiro é um pernoite em Bordeaux, conhecido por seus vinhos cabernet sauvignon e merlot. Além de vinhos finos, os apreciadores de gastronomia também têm oito restaurantes com estrelas Michelin para descobrir. Le Pressoir d’Argent, do chef Gordon Ramsey, deve seu nome à prensa de lagosta personalizada que abriga, criada pelo renomado ourives Christofle. O restaurante deve as suas duas estrelas à perfeita execução da gastronomia da região da Aquitânia, aliada a um serviço impecável.

Uma linha de cruzeiro de luxo para o Gourmand, em terra e no mar

Enquanto os hóspedes exploram o melhor da Europa, a bordo, a Regent Seven Seas Cruises oferece experiências gastronômicas requintadas em até cinco restaurantes maravilhosos em qualquer um dos navios, oferecendo experiências culinárias que rivalizam com as encontradas em terra.

O Compass Rose apresenta uma infinidade de opções elegantes e pratos personalizados, servidos em louças Versace. Especialidades italianas autênticas e vinhos finos estão na ordem do dia no Sette Mari no La Veranda, completo com refeições ao ar livre. Com um ambiente chique dos jantares finos parisienses, o Chartreuse oferece cozinha francesa clássica com um toque moderno em uma celebração da gastronomia francesa. Prime Seven é uma churrascaria glamorosa, porém confortável, com um ambiente sofisticado e menu gourmet. Para os amantes da culinária asiática, o restaurante Pacific Rim, exclusivamente no Seven Seas Splendor e no Seven Seas Explorer, encanta os hóspedes com tentadoras delícias pan-asiáticas em um ambiente arquitetônico diferenciado.

Sobre a Regent Seven Seas Cruises

A Regent Seven Seas Cruises é a principal linha de cruzeiros de luxo, oferecendo uma Experiência Incomparável há mais de 25 anos. Carregando no máximo 750 passageiros, os navios espaçosos e elegantes da linha – Seven Seas Explorer, Seven Seas Mariner, Seven Seas Navigator, Seven Seas Splendor e Seven Seas Voyager – formam a frota mais luxuosa do mundo e exploram mais de 450 destinos imersivos globalmente. Os hóspedes desfrutam de suntuosas acomodações em suítes, quase todas com varandas privativas, que estão entre as maiores do mar, bem como um serviço altamente personalizado nas luxuosas áreas comuns e amplos espaços ao ar livre. Exclusividade da Regent Seven Seas Cruises, excursões em terra inclusas e ilimitadas estão disponíveis em todos os portos, tornando-a a única empresa de cruzeiros com tudo incluído. Todo o luxo é incluso nas viagens Regent, como culinária gourmet em uma variedade de restaurantes especializados e locais para refeições ao ar livre, vinhos finos e destilados, entretenimento, acesso ilimitado à internet, serviço de lavanderia, taxas de serviço, transferências em terra e pacotes de hotel pré-cruzeiro de uma noite para os hóspedes em suítes Concierge e acima. Para reservas, consulta de preços e demais informações, entre em contato com o seu agente de viagem ou acesse pt.rssc.com.