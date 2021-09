7 de setembro. Manifestantes protestam na Avenida Brasil

Milhares de pessoas se manifestaram na manhã deste 7 de setembro na Avenida Brasil em Americana. Os manifestantes pediam voto impresso auditável, derrubada do STF, soberania do povo, fim do passaporte da vacina, acionamento das forças armadas, e mais.

De acordo com estimativa da polícia militar, haviam aproximadamente 1200 pessoas a pé e 400 veículos. O ponto de encontro foi no Jardim Botânico e o percurso seguiu até contornar o CCL, voltando para o Botânico.

Não havia políticos eleitos no carro de som, que por diversas vezes pediu liberdade de expressão, citando o caso Sérgio Reis. A pessoa que conduzia o microfone usou por diversas vezes a frase de campanha do presidente Jair Bolsonaro, “Brasil acima de tudo, Deus acima de todo”.