68% das grávidas sentem enjoos após o primeiro trimestre

Segundo especialistas, a fase mais comum para se ter enjoos ou náuseas na gravidez é durante o primeiro trimestre. Porém, para algumas mulheres os enjoos podem durar até o final da gravidez. Conforme constatou o Trocando Fraldas em seu mais recente estudo, 68% das gestantes seguem tendo enjoos após o terceiro trimestre. Especialmente as que já foram mães antes, 69% delas. Já entre as mamães de primeira viagem, 63% sentem enjoos ou náuseas após esse período.

Os dados demonstram que o Tocantins é o estado em que mais mulheres sentem enjoos após o primeiro trimestre, 81% das entrevistadas. No Rio de Janeiro, pelo menos 71% das participantes sentiram náuseas ou enjoos. Em São Paulo, o percentual cai para 67%. Já Santa Catarina é o estado em que menos entrevistadas sentem ou sentiram enjoos, com 54% das mulheres.

Os enjoos e as náuseas podem afetar, e muito, a alimentação das gestantes, e conforme também constatamos, 71% das brasileiras tiveram sua alimentação impactada por causa dos enjoos e náuseas. Principalmente as mulheres dos 45 aos 49 anos, 84% delas, e dos 18 aos 24 anos, com 73%. Trocando Fraldas

O estado em que mais mulheres tiveram sua alimentação impactada é o Distrito Federal, com 84% das participantes. No Rio de Janeiro e em São Paulo, 73% e 70%, respectivamente, perceberam alterações em sua alimentação. Já a Paraíba é o estado em que menos mulheres têm ou tiveram sua alimentação impactada por enjoos ou náuseas, com 59% das entrevistadas.