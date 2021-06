638 cartões de programa são entregues em Nova Odessa

Até a sexta-feira (11), a Prefeitura de Nova Odessa tinha feito a entrega de 638 cartões de débito pré-pagos do Programa NOS (Nova Odessa Solidária), iniciativa pioneira na região de auxílio emergencial municipal. Apenas na sexta-feira, foram entregues 201 cartões, no dia de maior fluxo de beneficiários no saguão do Paço Municipal até agora.

Restam ser retirados pelos titulares das famílias carentes beneficiadas um total de 392 cartões, que já são entregues “carregados” com a primeira das três parcelas de R$ 200,00 cada – valor que pode ser utilizado em dezenas de comércios da cidade para a compra de gêneros alimentícios.

Por isso, o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho – idealizador do programa assistencial ao lado do seu vice Alessandro Miranda, o Mineirinho –, anunciou a reconvocação imediata destas 392 famílias do primeiro grupo, na próxima semana, para fazer a retirada dos cartões.

Assim, as famílias que perderam as duas primeiras semanas de entrega serão atendidas em dois dias. Na segunda-feira (14/06), deverão comparecer na Prefeitura os titulares cujo primeiro nome começa mas as letras de A a L. E, na terça-feira, quem começa com M a Z.

O atendimento continuará sendo feito no Paço Municipal (Avenida João Pessoa, 777), das 8h30 às 15h, com o limite de 40 titulares por vez para não causar aglomeração e manter as regras de distanciamento social impostas pela pandemia. A Promoção Social pede novamente que apenas o titular do cartão entre no saguão, já portando os documentos de identificação pessoal (RG e CPF).

“Como eu e o Mineirinho já dissemos várias vezes, esse programa foi criado justamente para ajudar quem mais precisa, principalmente mulheres arrimo de família que ficaram sem sua renda nesta pandemia, e por isso não vamos deixar ninguém para trás. Quem ainda não retirou o cartão vai poder vir na Prefeitura a partir da semana que vem e pegar seu auxílio. E aquelas 600 famílias que não fizeram a revalidação (entre março e abril) também terão uma nova chance, já estamos definindo como isso vai ser feito”, afirmou o prefeito Leitinho.