‘Bolsa Trabalho’. 60 vagas para Nova Odessa até esta sexta

Foram prorrogadas até esta sexta-feira, dia 11 de fevereiro, as inscrições dos moradores de Nova Odessa interessados em uma das 60 vagas disponíveis para a cidade no Programa “Bolsa Trabalho”. As inscrições devem ser feitas pelos interessados através do portal do “Bolsa do Povo”, em https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/. A iniciativa integra o Programa Estadual Bolsa do Povo (que inclui o “Bolsa Trabalho”, o “Bolsa Empreendedor”, o “SP Acolhe” e o “Vale Gás” paulista).

Desenvolvida pelas secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Governo, em parceria com os municípios cadastrados no programa (incluindo Nova Odessa), a ação tem o objetivo de gerar renda, ocupação, qualificação e empregabilidade para a população mais vulnerável, com apoio das prefeituras. Em sua primeira etapa, o “Bolsa Trabalho” já beneficiou 12 moradores de Nova Odessa.

O programa oferece bolsas no valor de R$ 540 por mês aos cidadãos que realizarem atividades de trabalho em órgãos públicos municipais e estaduais. A carga horária será de 4 horas diárias, cinco dias por semana, e o benefício poderá ser pago por cinco meses consecutivos. Em todo o Estado, estão abertas 150 mil vagas, com R$ 415 milhões em investimentos do Governo.

Além disso, os participantes realizarão um curso de qualificação profissional e receberão apoio à empregabilidade, por meio dos PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador) e PLTs (Postos Locais do Trabalho).

Os inscritos poderão escolher seis opções de cursos profissionalizantes virtuais da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), com duração de 80 horas – entre eles: Auxiliar de Controle de Produção e Estoque; Gestão Administrativa; Gestão de Pessoas; Organização de Eventos; Rotinas e Serviços Administrativos; e Secretariado e Recepção.

Serão aceitas inscrições de moradores desempregados, maiores de 18 anos e com renda familiar de até R$ 550 por pessoa (equivalente a meio salário mínimo per capita). Os cidadãos elegíveis devem se inscrever no portal do Bolsa do Povo entre 25 de janeiro e 11 de fevereiro. A convocação será feita por meio de publicação no Diário Oficial.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Samuel Marin, a Prefeitura de Nova Odessa entrou no programa “desde o primeiro momento”. “Trata-se de uma importante opção de recolocação de desempregados no mercado de trabalho que inclui cursos de capacitação, além de uma bolsa mensal. Por isso agradecemos o Governo do Estado por incluir Nova Odessa nesta iniciativa e faremos tudo ao nosso alcance para preencher essas 60 vagas”, assegurou o titular da pasta.

Mais informações podem ser obtidas no PLT (Posto Local do Trabalho) de Nova Odessa, nos dias úteis, das 8h30 às 11h30, na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro – ou pelo telefone (19) 3466-1902.

ALERTA

O Governo do Estado de São Paulo ressaltou que “não liga ou envia mensagens de texto para solicitar informações de dados pessoais e nem para ativação de links de participação e/ou acesso a programas e serviços públicos oferecidos aos cidadãos, como o Vale Gás ou o SP Acolhe do Programa Bolsa do Povo”.

Os sites oficiais do Programa Bolsa do Povo e Vale Gás são: www.bolsadopovo.sp.gov.br (Portal do Bolsa do Povo) e www.valegas.sp.gov.br (Vale Gás). Mais informações sobre o programa em www.bolsadopovo.sp.gov.br.