60 profissionais formados para identificar abusos infantis em Nova Odessa

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Nova Odessa contribuiu para os esforços do “Maio Laranja”, mês voltado à conscientização da comunidade sobre a importância de proteger crianças e adolescentes do abuso e exploração sexual. Na última quinta-feira (13), aproximadamente 60 profissionais da equipe gestora da Rede Municipal de Ensino participaram de uma formação, na plataforma de videoconferências Zoom Meetings, sobre o papel da escola na identificação de possíveis casos de abuso.

A formação de três horas de duração foi organizada em parceria com a psicóloga Talita Bueno Salati Lahr, que possui larga experiência na área de Assistência Social, é referência na coordenação de serviços socioassistenciais e integrante do Gepem (Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Moral) da Unesp e da Unicamp.

A psicóloga orientou diretores, vice-diretores, coordenadores pedagógicos e equipe administrativa da Secretaria sobre a articulação da escola, que é um dos lugares de maior convivência de crianças e adolescentes, com os demais órgãos que compõe a rede de proteção do município – Conselho Tutelar, CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) –, para o encaminhamento das vítimas e de suas famílias.

De acordo com a psicopedagoga da Rede Municipal Sandra Trambaiolli De Nadai, a ideia da formação surgiu em decorrência da suspeita de que os casos de violência e abuso sexual têm crescido durante a pandemia da Covid-19, apesar de não estarem sendo devidamente notificados.

“Não temos, em nosso município, dados concretos a respeito da questão, mas acreditamos que essa possível discrepância está ocorrendo por conta do fechamento das escolas e outras instituições que acabam sendo as grandes responsáveis pelas denúncias e por ações de proteção às crianças e adolescentes”, avaliou.

A psicopedagoga também acrescentou que, embora o Ensino permaneça no sistema remoto, a formação oferecida foi uma forma de preparar as equipes para a retomada parcial das aulas presenciais prevista para o mês de junho. Ela ainda convidou a população para conferir os vídeos de especialistas sobre o assunto que serão disponibilizados dias 18 e 19 de maio na página oficial do município no Facebook (www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa/), por iniciativa da área de Promoção Social da prefeitura.

Saiba mais

O Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual e Comercial de Crianças e Adolescentes é celebrado em 18 de maio em todo o território brasileiro e, ao longo mês, que ficou conhecido como “Maio Laranja”, entidades ligadas à infância e adolescência promovem mobilizações e sensibilizações na comunidade acerca do tema. As denúncias de casos podem ser feitas pelo Disk 100 ou para o Conselho Tutelar em Nova Odessa, pelo telefone (19) 3466-5901.