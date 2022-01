60% dos testes de Covid dão positivo no Brasil

Levantamento realizado pela Dasa, maior rede de saúde integrada do Brasil, identificou que a média semanal de positividade para SARS-CoV-2 (covid) passou de 52,46% na semana passada (12 a 18 de janeiro), para 59,79%, nesta semana (de 19 a 25 de janeiro de 2022), nas mais de 900 unidades de saúde da marca em todo Brasil, um aumento de mais de 7 pontos percentuais.

No Rio de Janeiro, a média de positividade passou de 56,22% na semana passada (de 12 a 18 de janeiro de 2022), para 63,48% nesta semana (de 19 a 25 de janeiro de 2022). Um aumento de 7,26 pontos percentuais.

Já em São Paulo, a positividade passou de 52,31% para 59,67% no mesmo período. O Distrito Federal apresentou aumento de 9,3 pontos percentuais de positividade, passando de 41,73%, na semana de 12 a 18 de janeiro, para 51,04%, nesta semana de 19 a 25 de janeiro.

Coinfecção

Já os casos coinfecção de Covid-19 e Influenza tiveram uma pequena alta, passando de 0,98% na semana passada (de 12 de janeiro a 18 de janeiro), para 1,08% nesta semana (de 19 de janeiro a 25 de janeiro), entre os pacientes da rede Dasa testados concomitantemente para ambos os vírus respiratórios. Esse crescimento foi de 10,95%. Só no mês de janeiro, foram registrados 347 casos de coinfecção no Brasil pela rede. Em dezembro, foram 31 casos.

Influenza

Houve uma queda de 37,5% no volume de testes de Influenza realizados em toda a Dasa no Brasil nesta semana (19 a 25 de janeiro), em comparação com a semana anterior (de 12 a 18 de janeiro de 2022). A positividade também caiu entre as mesmas semanas, de 10,47% para 5,80%, uma redução de 4,67 pontos percentuais.

No Rio de Janeiro, o volume de testes no mesmo período caiu mais de 53,2% no período, e a positividade também se manteve em queda, passando de 4,56% para 1,25%. Já em São Paulo, o volume de testes diminuiu 52,5% e a positividade caiu de 7,70% para 3,61% no período, menos 4 pontos percentuais.

Já no Distrito Federal volume de testes para Influenza aumentou 65,9% no período, comparado à última semana (12 a 18 de janeiro), com positividade média de 9,95%. Na semana passada, a positividade era de 21,10%.

