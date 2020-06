6 receitas com whey protein

Saiba como preparar receitas deliciosas com whey protein quando surge a vontade de comer doce ou pratos diferentes, sem furar a dieta

Por Rodolfo Milone

Para muitas pessoas que praticam musculação ou para quem tem ou quer iniciar uma alimentação saudável, receitas com whey protein isolado podem ser grandes aliadas no dia a dia. O suplemento alimentar é feito à base da proteína extraída do soro do leite e pode ser usado para preparar refeições balanceadas, saborosas e ricas em proteínas.

Se você já segue uma dieta, sabe da importância de diversificar alimentos e refeições para não enjoar ou ainda preparar doces saudáveis para saciar a vontade que pode aparecer durante o processo para atingir os seus objetivos, seja o aumento de massa muscular, a definição do corpo, entre outros.

Pensando nisso, listamos seis receitas que têm o suplemento como ingrediente para te ajudar a não sair da dieta e ainda comer bem. Confira!

Minipanquecas

Ingredientes: 2 colheres de sopa de leite de coco em pó; 2 colheres de sopa de leite de coco em pó hidratado em 2 colheres de sopa de água; 2 colheres de sopa de farelo de aveia; 1 dosador de 30 g de whey protein; 1 ovo; 1/2 colher de chá de fermento químico; 1 bisnaga, colher de chá ou saco de confeiteiro.

Preparo: misture em um recipiente o farelo de aveia, o leite de coco em pó, o leite de coco em pó hidratado em água e o whey protein. Em seguida, adicione o fermento e mexa por mais alguns minutos. Após esse passo, coloque a massa no saco de confeiteiro ou na bisnaga e despeje com cuidado as bolinhas da massa em uma frigideira untada com um pouco de óleo vegetal. Asse dos dois lados e escolha o acompanhamento que preferir, como leite, requeijão ou geleia.

Pudim

Ingredientes: 10 colheres de sopa de leite em pó desnatado; 2 caixas de pudim diet de chocolate; 2 colheres de sopa de cacau solúvel; 15 gotas de adoçante dietético; 60 g de whey protein; 1 litro de água filtrada.

Preparo: coloque todos os ingredientes em um recipiente e mexa até formar uma mistura homogênea. Em seguida, despeje em uma panela e, com o fogo baixo, mexa até começar a ferver. Ponha o creme em uma forma de bolo e leve à geladeira.

Sorvetes

Sabor banana – Ingredientes: 3 bananas médias; 1 doce de whey de baunilha; 2 colheres de sopa de pasta integral de amendoim.

Preparo: corte as bananas em fatias e deixe descansar no congelador por duas horas. Bata os pedaços no liquidificador; em seguida, adicione a pasta e bata novamente, até conseguir uma consistência homogênea. Inclua o whey e bata mais uma vez. Por fim, deixe a mistura no congelador por cerca de duas horas.

Sabor chocolate – Ingredientes: 2 gelatinas diet já preparadas sem sabor; 60 g de whey de chocolate; 2 pedras de gelo; adoçante a gosto.

Preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador até se tornar uma mistura homogênea. Depois, despeje em um recipiente e leve ao congelador por duas horas.

Muffin

Ingredientes: 1 colher de sobremesa de fermento em pó; 2 ovos; 1/3 de xícara de chá de leite de arroz; 1/3 de xícara de chá de whey de chocolate; 1/2 xícara de chá de farelo de aveia.

Preparo: coloque em uma tigela o fermento em pó, o whey e o farelo de aveia. Depois, acrescente aos poucos o leite e os ovos já batidos na mistura. Após, distribua em forminhas e leve ao forno preaquecido em 180ºC por volta de 20 minutos.

Crepe

Ingredientes: 3 claras; 30 g de whey protein.

Preparo: bata os ingredientes no liquidificador e depois coloque a massa, formando um disco em uma frigideira untada com um pouco de margarina light. Asse dos dois lados e sirva como preferir, com recheios doces, como pasta de amendoim e frutas, ou salgados, como frango, por exemplo.

Bolo de batata-doce

Ingredientes: 1 colher de chá de essência de baunilha; 1 colher de chá de goma xantana; 1 colher de chá de fermento em pó; 2 ovos; 1 scoop de whey de baunilha; 300 g de batata-doce cozida e amassada; 2 colheres de sopa de farinha de arroz; 1/2 copo de extrato de arroz.

Preparo: o primeiro passo é preaquecer o forno a uma temperatura de 180ºC. Em seguida, despeje em um recipiente as batatas e, sem parar de mexer, coloque os ovos e o extrato de arroz, para obter uma consistência homogênea. Depois, coloque os ingredientes secos. Por fim, é só colocar a mistura em uma forma e deixar no forno por 30 minutos.

Vale lembrar que o uso do whey protein como suplemento na alimentação deve ser feito sob recomendação de um nutricionista e em quantidades adequadas para o seu corpo e objetivos, pois o consumo exagerado de proteínas pode levar à superdosagem e prejudicar a saúde.