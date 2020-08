6 exercícios perfeitos para sair do sedentarismo

O sedentarismo é considerado um fator de risco para várias doenças, como obesidade, aumento do colesterol e da pressão arterial. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o quinto país mais sedentário do mundo e lidera o ranking na América do Sul, já que o problema atinge cerca de 45% dos brasileiros.

No ano de 2019, o Ministério da Saúde divulgou que três em cada 100 mortes registradas no Brasil podem ter sido influenciadas pelo sedentarismo. Com esse cenário, começar a praticar atividades físicas deve ser prioridade para quem quer ter uma saúde de mais qualidade, diminuindo o risco de doenças do coração, ajudando no controle de peso, melhorando a circulação sanguínea e mantendo os ossos, articulações e músculos saudáveis.

Mas, caso você seja completamente sedentário, não se preocupe. O YUp!, app que oferece mais de 350 videoaulas e 8 mil horas de atividades físicas para serem praticadas em casa, listou os seis exercícios perfeitos para quem está começando.

Subir e descer escadas

Um ótimo começo é trocar hábitos simples da rotina: ao invés de usar o elevador, vá de escadas. Caso não esteja saindo, devido ao distanciamento social, suba e desça escadas propositalmente: comece com cinco subidas e descidas diárias e vá aumentando, conforme o condicionamento físico for melhorando.

Pular corda

É uma ótima opção para quem deseja aumentar o condicionamento físico e perder muitas calorias. Para iniciantes, o ideal é alternar de 5 a 7 minutos de corda com alguns outros exercícios, como flexões, abdominais e agachamentos.

Ponte

Sem dúvidas é um dos exercícios mais potentes para se fazer, utilizando somente o seu corpo. Além de ser simples – já que basta se deitar de bruços no chão, numa superfície plana, com o corpo levantado, apoiando-se sobre as pontas dos pés e antebraços -, é excelente para fortalecer os músculos e evitar dores na lombar e na coluna. Para quem está começando, o ideal é fazer três séries, de 20 segundos, por dia.

Aeróbico

Comece com uma sequência de movimentos rápidos e repetidos, como polichinelos, burpees e corridas no lugar. Uma dica é iniciar com circuitos mais curtos, de 5 a 8 minutos, com descanso de 30 segundos entre eles. Os exercícios podem ser praticados por cerca de 40 minutos.

Caminhada

Apesar de estarmos vivendo um período em que o distanciamento social é super importante, devido à pandemia causada pelo coronavírus, em muitas cidades do Brasil os parques já estão abertos, com algumas regras. Aproveite o momento para caminhar: coloque um tênis apropriado e vá no seu ritmo. Tenha certeza que será muito benéfico, inclusive para a diminuição do estresse e da ansiedade.

Dança

Essa é uma atividade que permite a perda de muitas calorias, além de ser divertida e melhorar o equilíbrio e o raciocínio. Então não pense duas vezes: coloque suas músicas favoritas e faça coreografias que tenham alternância de movimentos acelerados. O ideal, para quem está começando, é praticar cerca de 30 minutos por dia.