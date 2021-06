6 dicas para não cair em golpes no PIX

O PIX, ferramenta para transferência de dinheiro em tempo real que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana e é gratuito para pessoas físicas, chegou para ficar e, cada vez mais, tem ganhado espaço nas transações financeiras de milhões de brasileiros. Porém, essa novidade também tem atraído os olhares dos golpistas, que costumam aproveitar algumas dúvidas que a população apresenta com a nova ferramenta para agir de má fé.

Entre as modalidades de golpes, uma tem sido mais recorrente e funciona da seguinte forma: os golpistas costumam enviar mensagens chamativas por meio das redes sociais, WhatsApp e/ou e-mails, eles informam possíveis benefícios do PIX e pedem um cadastro de chaves para ter acesso ao tal benefício. Porém, para efetuar o cadastro, é necessário que o usuário forneça seus dados pessoais, como: CPF, telefone, e-mail, dados bancários, senha de autenticação… e é aí que eles passam a ter acesso ao seu PIX.

Para não cair em golpes, o economista e gestor financeiro Vinícius Machado listou 6 dicas importantíssimas aos usuários do PIX, são elas:

Sempre faça as transferências logado no aplicativo bancário; Confirme sempre o valor e nome do beneficiário. Mesmo que a pessoa passe apenas a chave, peça para confirmar o nome de quem receberá. Pode acontecer de algum número estar divergente e a transferência ir para outro beneficiário; As chaves são seguras e podemos compartilhá-las, não tenha medo de passar o número da sua chave, seja ela o CPF, CNPJ, telefone ou e-mail. Mas fique atento com solicitações adicionais, como agência, conta, senhas; Ainda tem receio de passar informações da sua chave? Crie uma chave aleatória; Nunca forneça as suas senhas e desconfie de mensagens que peçam para baixar arquivos anexos; Não acredite em mensagens que prometem dinheiro fácil e que chegam pelas redes sociais ou e-mail.

Com essas dicas em mente, aproveite as facilidades do PIX.