54% dos brasileiros pretendem comprar presentes pro dia dos pais

Pesquisa realizada pela Adcolony e divulgada pela Adsmovil, empresa líder em soluções de publicidade digital na América Latina e no mercado hispânico dos Estados Unidos, aponta que 54% dos brasileiros pretendem presentear os pais no dia 8 de agosto, data em que é celebrado o Dia dos Pais.

O levantamento mostra, também, que a maioria dos brasileiros (61%) foi a uma loja física para adquirir uma lembrança para os pais em 2020. Contudo, neste ano, 56% das pessoas afirmam que realizarão as compras de forma digital. Já quando se indagou sobre qual dispositivo será mais usado para essas aquisições online, os smartphones aparecem como os preferidos dos consumidores, com 78%, ante 12% dos que utilizarão desktop/laptop e 11%, tablets.

Segundo o Business Development manager da Adsmovil no Brasil, João Sarmento, outro dado interessante que a pesquisa mostrou é que os brasileiros, cada vez mais, consideram os anúncios que chegam a eles fatores para a escolha na hora da compra.

Quando questionado na pesquisa de que forma, normalmente, os participantes descobrem os presentes ou produtos adquiridos por meio digital, 61% afirmaram que o fazem por meio de anúncios online, ante 36% que utilizam sites de varejo e outros 27% que usam ferramentas de busca ou portais de comparação de produtos. As redes sociais foram apontadas por apenas 24% dos pesquisados.

“Se combinarmos o canal mais utilizado pelos consumidores para suas compras com a forma que descobrem os produtos adquiridos por meio digital, fica evidente que os anúncios em versão mobile serão o principal canal para as marcas alcançarem os consumidores, principalmente por intermédio de soluções como a Shoppable Ads, que permite acesso rápido, simples e intuitivo aos produtos e/ou serviços oferecidos pelas empresas em seus canais digitais”, destaca Sarmento.

O executivo ressalta, ainda, que a solução disponibilizada pela Adsmovil, por exemplo, traz benefícios não apenas para as marcas, que podem monitorar e otimizar campanhas e produtos ativos em tempo real, mas também aos consumidores, que têm a opção de fazer compras de forma mais fácil, segura e rápida, podendo, até mesmo, comparar preços e escolher a loja para a aquisição do item desejado.

Hábito de compra

Outros dados do estudo corroboram a afirmação do executivo da Adsmovil, já que 86% dos entrevistados dizem que comprarão por meio de seus dispositivos móveis algo diretamente de um anúncio de Dia dos Pais, caso o produto seja relacionado a eles.

Além disso, 54% dos ouvidos no levantamento afirmam que é fundamental ter os smartphones nas mãos durante as compras de Dia dos Pais para comparar preços com outros varejistas (81%); pagar o produto na loja (59%); inscrever-se em ofertas/descontos promocionais (54%); e ler as avaliações de produtos (50%).

Entre os entrevistados na pesquisa, 58% são homens e 42% mulheres. Já sobre a faixa etária, 18% têm entre 16 e 24 anos; 19%, entre 25 e 34; 18%, entre 35 e 44; 29%, entre 45 e 54; 12%, entre 55 e 64; e 4%, mais de 65 anos.

Sobre Adsmovil

A Adsmovil é pioneira e líder em inovação de soluções de publicidade digital na América Latina e no mercado hispânico dos Estados Unidos. Fundada em 2009, é um dos players mais premiados da indústria mobile, com escritórios na Argentina, no Brasil, na Colômbia, no México e nos Estados Unidos (Miami, Los Angeles, Chicago e Nova York).

A empresa desenvolve campanhas integradas, com forte braço ad tech, que permite compra programática, segmentação avançada e criação de públicos específicos com base em data. Os pilares da empresa são baseados em soluções programáticas, além de componentes tecnológicos para geolocalização, atribuição física e ferramentas de segmentação móvel, oferecendo às marcas formatos de alto impacto e reprodução instantânea de vídeo HD por meio de sua plataforma DSP e um Mobile Ad Exchange (SSP).

A empresa foi fundada por Alberto Pardo, atual CEO.