500 exames. Rosa do Bem abre inscrições neste sábado

Qual foi a última vez que você fez mamografia? Se a resposta for nunca fiz ou mais de um ano, chegou o momento de colocar esse exame em ordem e prevenir o câncer de mama. O Rosa do Bem abre neste sábado (3) as inscrições para realização gratuita de 500 exames de mamografia pelo site www.rosadobem.com.br. A ação faz parte da 10ª edição da campanha Rosa do Bem – Por Amor à Vida, que acontece durante todo o mês de outubro envolvendo também diversas outras atividades.

Para se inscrever, a mulher deve ter de 40 a 69 anos, ser residente em Americana e não possuir convênio médico. Após o cadastro ser aprovado, caso a solicitante se enquadre nos critérios estabelecidos, vai receber uma mensagem para fazer o agendamento presencial e entrega dos documentos.

De acordo com a presidente do Rosa do Bem, Maria Fernanda Grecco Meneghel, a parceria com o Hospital de Amor de Barretos está mantida para a realização dos exames complementares e tratamento completo das mulheres que forem diagnosticadas com câncer de mama por meio da campanha. “Pedimos que, principalmente as mulheres que nunca fizeram mamografia ou que estão há muitos anos sem fazer, aproveitem essa oportunidade”, comentou Fernanda.

“Para a realização das mamografias gratuitas, firmamos parcerias com clínicas particulares do nosso município. Na ocorrência de qualquer apontamento, vamos contar como sempre com todo o suporte do Hospital de Amor”, explicou. Essa parceria com clínicas já aconteceu nos primeiros anos da campanha e se repete agora com a participação da Radiologia Sidney; Artmed; Clínica Rossetti e Digimax Medicina Diagnóstica – Unidade São Francisco.