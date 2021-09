Nova Odessa passa de 50% de imunizados

Graças à grande procura pela segunda dose (ou “D2”) nesta quarta-feira (29/09), a equipe da Secretaria de Saúde de Nova Odessa que atua na Campanha de Imunização Contra a Covid-19 aplicou mais 863 doses das vacinas – sendo 31 doses iniciais (ou “D1”), 811 “D2” e 21 terceiras doses em idosos e pacientes imunossuprimidos graves. A cidade chegou assim a um total de 76.377 vacinas utilizadas desde o início da campanha, em janeiro deste ano.

Nova Odessa já aplicou 45.293 primeiras doses das vacinas disponíveis, o que representa 74,30% da população total da cidade, estimada no início da campanha pelo IBGE em 60.956 habitantes. E já são 30.797 moradores com esquema vacinal completo (duas doses ou dose única), o equivalente a 50,52% da população, e 287 idosos e imunossuprimidos com a terceira dose.

A Secretaria de Saúde reforçou o apelo para que os cerca de 3,5 mil moradores da cidade que tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 do laboratório Pfizer há oito semanas ou mais voltem imediatamente ao Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa para tomarem a segunda dose “adiantada”, conforme determinado pelo Estado na semana passada.

No caso da Pfizer, não é mais necessário aguardar as 12 semanas ou a data anotada inicialmente nas fichas de vacinação, basta contar 8 semanas da data da “D1”. Mas a medida (adiantamento da “D2”) no entanto não se aplica às demais fabricantes: quem tomou dose inicial da CovonaVac/Butantan ou da AstraZeneca/Oxford deve continuar observando as datas de retorno anotadas na caderneta.

A vacinação continua diariamente na cidade. Durante a semana, moradores de 12 anos ou mais que ainda não tenham tomado a primeira dose também podem procurar o Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa diariamente, das 8h às 15h (com intervalo para o almoço da equipe), para receber a vacina. As senhas correspondentes à capacidade de atendimento diária são distribuídas a partir das 8h.

Quem tem segunda dose marcada para o dia útil (ou, agora, para a nova data “adiantada” para “D2” da Pfizer) também deve procurar o Ginásio do Santa Rosa, assim como quem perdeu a data de retorno.

Os idosos estão recebendo a “D3” na Unidade de Saúde do Jardim Marajoara, conforme são convocados por telefone. Atualmente, são vacinados no local os idosos com 80 anos ou mais. As famílias podem entrar em contato com a UBS pelo telefone (19) 3466-1104 para obter mais informações.

Já os pacientes imunossuprimidos graves devem procurar a UBS do Centro, na Avenida Carlos Botelho, para receber a “D3”. Estão nesta condição os pacientes em quimioterapia, com HIV ou que fazem uso de medicamentos imunossupressores que constam na lista divulgada pelo Ministério da Saúde.

BOLETIM DIÁRIO

O boletim diário da Vigilância Epidemiológica de quarta-feira (28/09) não trouxe variação com relação do dia anterior. Nova Odessa permanece assim com 6.281 casos da doença desde o início da pandemia, em março de 2020, com 5.551 pessoas já consideradas curadas e 232 óbitos de moradores.

Houve ainda a morte de 11 moradores de outras cidades no Serviço Municipal de Saúde, mas que são contabilizados em seus municípios de origem – da mesma forma que os 126 moradores de Nova Odessa que faleceram em outras cidades são computados aqui, onde moravam.

CUIDADOS

Como a pandemia continua e os riscos de novas variantes são reais, toda a população deve continuar obedecendo às regras sanitárias de enfrentamento à pandemia, que incluem o uso de máscaras e de álcool a 70% e o distanciamento social, evitando-se aglomerações a todo custo.