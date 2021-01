5 startups de saúde que devem bombar em 2021

O ano de 2020 desafiou tanto o sistema de saúde quanto toda a população mundial e, no Brasil, agilizou a utilização de algumas tecnologias voltadas para a área, como a telemedicina, por exemplo. Da mesma forma, impulsionou a criação de inúmeras ferramentas em função da pandemia do Coronavírus, entre elas, a plataforma Missão Covid, que oferece teleatendimento gratuito a pacientes com sintomas da Covid-19.

E como a pandemia ainda não acabou, listamos abaixo cinco startups que podem auxiliar tanto pacientes quanto empreendedores no enfrentamento de 2021. Veja abaixo!

Alice

Alice é um plano de saúde individual que proporciona um time de saúde dedicado, para todos os dias. Oferece acesso a laboratórios e hospitais, e especialistas que proporcionam a experiência de uma consulta particular. Já a equipe responsável é formada por uma médica de família (ou médico), enfermeira (o), nutricionista e preparador físico, que acompanha o paciente pelo aplicativo e pessoalmente, de forma individual e personalizada. Para mais informações, acesse: www.alice.com.br

Cuco Health

O Cuco Health é um aplicativo que auxilia os pacientes na adesão medicamentosa. Conhecido como Cuidado Digital da CUCO, o app ajuda os usuários a administrarem seus horários de medicamentos e oferece um chatbot com inteligência artificial que funciona como uma “enfermeira digital”, melhorando a adesão ao tratamento, monitorando aspectos da patologia e possibilitando que os profissionais de saúde acompanhem a evolução. Saiba mais em: cucohealth.com

Starbem

A Starbem chega com o objetivo de democratizar o atendimento médico de qualidade no Brasil. Por meio de uma assinatura de saúde (a partir de R$14,99 por mês), o paciente, de qualquer lugar do país, tem direito a consultas médicas com especialistas por telemedicina, renovação de receitas médicas e descontos em exames e medicamentos. Ainda é possível a inclusão de dependentes a um valor fixo. Veja mais informações em starbem.app

Nexodata

A tecnologia oferece prescrição eletrônica para médicos, que são acessadas por meio da internet, onde cadastram os pacientes, prescrevem medicamentos e solicitam exames. Por meio da ferramenta o profissional pode escolher qual medicamento prescrever, evitando dessa forma escrever o nome errado ou optar por uma concentração que não existe. Além disso, o serviço mostra quais remédios estão disponíveis no mercado no momento. Para saber mais, acesse: nexodata.com.br

Pipo Saúde

A plataforma funciona como uma corretora digital de saúde que auxilia empresas no processo de escolha por planos de saúde mais efetivos para cada negócio. Foi desenvolvida para reunir todas as decisões de compra, gestão e utilização em um único local, tanto para empresas quanto para beneficiários. Por meio dela, a empresa é conectada a planos de saúde, odontológicos, seguro de vida, entre outros, auxiliando na otimização de benefícios oferecidos pelas áreas de recursos humanos. Mais informações em www.piposaude.com.br