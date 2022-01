5 R’s: Meta de sustentabilidade para 2022

Coloque em prática em seu ambiente familiar e social os 5R’s. É a quinta meta sustentável de 2022, incentivada pela Secretaria de Meio Ambiente (SMA) da Prefeitura de Americana.

A política dos 5 R’s: Repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar, consiste em um estilo de vida ecológico com o objetivo de minimizar o impacto dos resíduos humanos.

Repensar: Consumo de descarte, pois algumas compras podem ser desnecessárias e gerar muito resíduo. É necessário repensar os costumes e mudar as atitudes.

Reduzir: Reduzir, consumir menos e escolher produtos com maior durabilidade dando preferência aos itens ecológicos e sustentáveis.

Recusar: Evitar consumo exagerado e desnecessário adquirindo apenas produtos essenciais, recusar produtos que causem dano ao meio ambiente e ou para nossa saúde.

Reutilizar: Reaproveitar, dando uma nova utilidade a produtos que seriam descartados, diminuindo a extração de matérias primas da natureza.

Reciclar: Processo de reaproveitamento do resíduo descartado, dando origem a novos produtos ou a nova matéria-prima com o objetivo de diminuir a produção de rejeitos aumentando a vida útil dos aterros e gerando renda aos catadores e cooperativas.

A quinta meta, constante do guia “22 Metas para um 2022 mais sustentável”, é prerrogativa dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), mais especificamente dos ODS 12 (consumo e produção responsáveis). Saiba mais sobre os ODS no link:

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs

Aprofunde sobre o tema:

http://coral.ufsm.br/seminarioeconomia/images/anais_2017/OS_5_RS_DA_SUSTENTABILIDADE_OS_5_RS_DA_%20SUSTENTABILIDADE_OS_5_RS_DA_SUSTENTABILIDADE_OS_5_RS_DA_SUSTENTABILIDADE_OS_5_RS_DA_%20SUSTENTABILIDADE_OS.pdf

https://www.fenabb.org.br/wp-content/uploads/2016/01/Revista_Dirigente_ed_73.pdf