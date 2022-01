5 receitas pra emagrecer no início de ano

Acelga Chinesa ou Espinafre: Em uma frigideira, salteie o alho e a pimenta dedo de moça no óleo até o alho estar levemente dourado. Acrescente as folhas de acelga ou espinafre e misture bem com o refogado. Tempere com sal e pimenta. Em fogo baixo, cozinhe, mexendo, até que o líquido que se formou na frigideira tenha evaporado, cerca de 10 minutos. Desligue o fogo e reserve na frigideira. Costela de Tambaqui e Molho de Capim Limão: Com uma peneira, coe a infusão de creme de leite e descarte o capim limão ou a erva cidreira.. Aqueça uma frigideira, de preferência de ferro, que acomode todas as costelas de tambaqui com folga. Retire as costelas de tambaqui temperadas da geladeira. Quando estiver bem quente, unte generosamente com azeite. Arrume as costelas com a pele virada para baixo. Não mexa, quando a pele tostar, vai desgrudar da frigideira. Quando a pele estiver tostada, vire as costelas, abaixe o fogo, e cozinhe por cerca de 3 minutos até o peixe estar cozido. Pingue sobre as costelas algumas gotas de limão para temperar. Retire o peixe da frigideira. Na mesma frigideira em que grelhou as costelas, acrescente a infusão de creme de leite e, com uma espátula, raspe o fundo da frigideira para incorporar os resíduos do grelhado. Tempere com sal e pimenta e deixe ferver. Incorpore a cebolinha verde. Coloque as costelas de tambaqui na frigideira, dentro do molho, com a pele virada para baixo e com uma colher regue-as com um pouco do molho. Enquanto o peixe aquece, o molho deve reduzir e engrossar um pouco. Desligue o fogo. . Acelga Chinesa ou Espinafre: Enquanto o molho engrossa, aqueça novamente a acelga ou espinafre. Desligue o fogo e incorpore as sementes de gergelim tostadas.