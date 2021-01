5 receitas para variar o preparo da carne moída

São Paulo, janeiro de 2020 – Muito lembrada por quem quer economizar na hora de comprar proteína para as refeições, a carne moída é uma excelente opção no cardápio da semana. Além do preço mais em conta, o que já é um grande atrativo, é versátil, fácil de fazer e pode render inúmeros pratos, pois possibilita o preparo desde receitas simples até as mais elaboradas.

Para mostrar como a carne moída consegue ser protagonista de diversas refeições, a equipe de especialistas em nutrição e gastronomia responsável pelo site Sabores Ajinomoto (www.saboresajinomoto.com.br), da Ajinomoto do Brasil, traz cinco opções de pratos com esse alimento.

Se o objetivo é se alimentar de forma balanceada, as Almôndegas Gratinadas com Salada Verde são perfeitas. A refeição é leve, completa e o SAZÓN® Tempera & Dá Liga Sabor Tradicional elimina etapas do preparo e deixa tudo mais delicioso e prático.

Já para quem gosta de pratos com inspiração mexicana, o Chilli com Shoyu é a melhor pedida. Preparado com feijão, pimentões, pimenta dedo-de-moça e SATIS® Molho Shoyu Tradicional, o prato é bem temperado e simples de fazer.

Uma ótima variação para a tradicional pizza italiana é a Pizza de Carne Moída. No lugar da massa, uma mistura de patinho bovino moído, Tempero SAZÓN® Vermelho e AJI-SAL®, que realça o gosto umami e deixa o prato com sabor de quero mais. Para a cobertura, nada mais prático do que muçarela, presunto e rodelas de tomate.

Uma alternativa para servir como um delicioso lanche da tarde é a Torta de Carne Moída. O preparo com requeijão cremoso garante a textura perfeita para o recheio que, para ficar ainda mais irresistível, leva o toque especial de Tempero SAZÓN® Vermelho.

Para quem ama variações no preparo de legumes, a Abóbora Recheada é uma deliciosa combinação com carne moída. A receita é um excelente prato principal, e o toque de Azeite Tipo Único TERRANO™ e SABOR A MI® ALHO E SAL deixa a refeição mais prática e deliciosa.

Para mais preparos com carne moída e outras refeições deliciosas, práticas e equilibradas acesse: www.saboresajinomoto.com.br. O site reúne centenas de receitas e dicas preparadas pela equipe de especialistas em nutrição da Ajinomoto do Brasil.

Confira o passo a passo das receitas a seguir:

ALMÔNDEGAS GRATINADAS COM SALADA VERDE

Rendimento: 5 porções

Tempo de preparo: 50 minutos (+30 minutos de forno)

Elaboração: Sabores Ajinomoto

Ingredientes:

Almôndegas

• 500 g de patinho bovino moído

• 1 embalagem de SAZÓN® Tempera & Dá Liga Sabor Tradicional

• 1 colher (sopa) de óleo

• 3 colheres (sopa) de margarina sem sal (45 g)

• 5 colheres (sopa) de farinha de trigo (45 g)

• 3 xícaras (chá) de leite (600 ml)

• 1 pitada de noz-moscada

• 3 colheres (sopa) de queijo tipo parmesão ralado (50 g)

Salada

• 1 pé de alface americana

• buquês pequenos de 1 maço de brócolis, al dente (300 g)

• 12 ovos de codorna cozidos e cortados ao meio,

• 2 colheres (sopa) de azeite de oliva

• 1 sachê de Tempero SAZÓN® Saladas

MODO DE PREPARO:

1. Faça as almôndegas: em uma tigela média, coloque a carne moída, o SAZÓN® Tempera & Dá Liga e misture bem. Modele 30 almôndegas de 3 cm de diâmetro. Grelhe, em fogo baixo com o óleo aquecido, por 15 minutos, virando de todos os lados ou até mudarem completamente de cor. Retire do fogo, transfira para um refratário retangular pequeno (16 x 26 cm) e reserve.

2. Em uma panela média, coloque a margarina e leve ao fogo médio para derreter. Acrescente a farinha de trigo e misture bem, sem deixar dourar. Adicione o leite, aos poucos, e cozinhe por 4 minutos ou até encorpar, mexendo sempre. Adicione a noz-moscada e misture. Retire do fogo, regue as almôndegas e salpique o queijo ralado pela superfície. Leve ao forno médio (180 graus), preaquecido, por 30 minutos ou até gratinar.

3. Prepare a salada: em uma saladeira grande, disponha as folhas de alface e os brócolis. Regue com azeite, previamente misturado ao Tempero SAZÓN®, e misture bem. Junte os ovos de codorna e reserve.

4. Retire as almôndegas do forno e sirva em seguida com a salada.

CHILLI COM SHOYU

Rendimento: 6 porções

Tempo de preparo: 20 minutos (+30 minutos de marinada)

Elaboração: Sabores Ajinomoto

Ingredientes:

• 200 g de patinho bovino moído

• 2 colheres (sopa) de SATIS!® Molho Shoyu Tradicional

• 1 colher (sopa) de óleo

• 1 cebola média picada (150 g)

• meia xícara (chá) de pimentão verde picado (60 g)

• 1 pimenta dedo-de-moça picada

• 1 xícara (chá) de polpa de tomate (200 ml)

• 1 xícara (chá) de grãos de feijão-carioquinha cozidos e escorridos (140 g)

MODO DE PREPARO:

1. Em uma tigela média, coloque a carne moída e o SATIS!® e misture. Cubra e leve à geladeira para tomar gosto por 30 minutos.

2. Em uma panela grande, coloque o óleo e leve ao fogo alto para aquecer. Junte a carne e frite por 5 minutos ou até mudar completamente de cor.

3. Acrescente a cebola e refogue por mais 2 minutos. Adicione o pimentão, a pimenta, a polpa de tomate e o feijão e cozinhe em fogo médio, com a panela semitampada por 5 minutos ou até o molho encorpar.

4. Retire do fogo e sirva em seguida.

PIZZA DE CARNE MOÍDA

Rendimento: 8 porções

Tempo de preparo: 25 minutos (+40 minutos de forno)

Elaboração: Sabores Ajinomoto

Ingredientes:

Massa

• 1 kg de patinho bovino moído

• 2 sachês de Tempero SAZÓN® Vermelho

• meia colher (chá) de AJI-SAL®

• 2 colheres (sopa) de azeite de oliva

• 1 ovo

Recheio

• 1 e meia xícara (chá) de molho de tomate (300 g)

• 150 g de muçarela fatiada

• 150 g de presunto fatiado

• 2 tomates médios cortados em rodelas

MODO DE PREPARO:

1. Em uma tigela grande, coloque a carne moída, o Tempero SAZÓN®, o AJI-SAL®, o azeite e o ovo e misture bem. Disponha em uma forma de pizza (35 cm de diâmetro), previamente untada, comprimindo bem com o auxílio de uma colher e modelando a borda. Leve ao forno médio (180 graus), preaquecido, por 25 minutos ou até que a borda doure ligeiramente.

2. Retire do forno e espalhe na superfície o molho do tomate, o presunto, a muçarela e o tomate. Volte ao forno por mais 15 minutos ou até dourar a superfície.

3. Retire do forno e sirva em seguida.

TORTA DE CARNE MOÍDA

Rendimento: 8 porções

Tempo de preparo: 20 minutos (+35 minutos de forno)

Elaboração: Sabores Ajinomoto

Ingredientes

Recheio

• 1 colher (sopa) de óleo

• 500 g de patinho bovino moído

• 1 cebola média picada (150 g)

• meio pimentão verde picado (75 g)

• meia xícara (chá) de azeitonas verdes picadas (50 g)

• 1 sachê de Tempero SAZÓN® Vermelho

• 2 pitadas de sal

• 1 xícara (chá) de requeijão cremoso (200 g)

Massa

• 2 ovos

• meia xícara (chá) de óleo (100 ml)

• 2 xícaras (chá) de leite (400 ml)

• 1 pitada de sal

• 2 xícaras (chá) de farinha de trigo (220 g)

• 1 colher (sopa) de fermento em pó

MODO DE PREPARO:

1. Faça o recheio: em uma panela média, coloque o óleo e leve ao fogo alto para aquecer. Junte a carne moída e refogue por 10 minutos ou até mudar completamente de cor e o líquido formado secar. Acrescente a cebola, o pimentão, a azeitona, o Tempero SAZÓN® e o sal e cozinhe por mais 5 minutos. Retire do fogo, adicione o requeijão, misture e reserve.

2. Prepare a massa: no copo do liquidificador, coloque os ovos, o óleo, o leite, o sal e a farinha de trigo e bata na velocidade média por 3 minutos ou até ficar homogêneo. Junte o fermento e misture rapidamente.

3. Disponha metade da massa em uma assadeira retangular (16 x 26 cm), untada e enfarinhada, distribua o recheio por cima e cubra com a massa restante. Leve ao forno médio (180 graus), preaquecido, por 35 minutos ou até dourar levemente.

4. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.

ABÓBORA RECHEADA

Rendimento: 4 porções

Tempo de preparo: 20 minutos (+1 hora e 10 minutos de forno)

Elaboração: Sabores Ajinomoto

Ingredientes

• 2 abóboras-paulistas pequenas (1 kg)

• 1 colher (sopa) de Azeite de Oliva Tipo Único TERRANO™

• meia cebola pequena picada

• 150 g de patinho bovino moído

• 1 colher (chá) de SABOR A MI® Alho e Sal

• 3 colheres (sopa) de pimentão verde picado (30 g)

• 3 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

MODO DE PREPARO:

1. Corte as abóboras ao meio e retire as sementes. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio (180 graus), preaquecido, por 1 hora ou até ficar macia.

2. Enquanto isso, prepare o recheio: em uma panela pequena coloque o Azeite TERRANO™ e leve ao fogo alto para aquecer. Junte a cebola e refogue por 3 minutos ou até dourar. Acrescente a carne moída e frite por 7 minutos ou até ficar soltinha e o líquido quase secar. Adicione meia colher (chá) do SABOR A MI® e o pimentão, misture e deixe cozinhar por mais 5 minutos ou até o líquido secar completamente.

3. Retire as abóboras do forno e, com o auxílio de uma colher, remova a polpa, deixando uma fina camada, de cerca de 0,5 cm, junto à casca da abóbora. Espalhe o SABOR A MI® restante pela superfície interna da abóbora. Transfira a polpa da abóbora para a panela com carne moída e misture bem.

4. Distribua o recheio no centro da abóbora, polvilhe com o parmesão e volte ao forno, por 10 minutos, ou até o queijo derreter.

5. Retire do forno e sirva em seguida.

DICA

Se preferir, utilize uma abóbora-paulista grande e corte cada metade ao meio no momento de servir.