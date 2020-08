5 razões para envolver os filhos em atividades divertidas

“A prática do Krav Magá pode se tornar uma atividade divertida, porém séria, entre pais e filhos, que ensina o autocontrole, justiça, empatia, confiança e principalmente defesa pessoal. Demonstrando que é possível vencer e superar todos os obstáculos físicos e mentais. Através dos treinos, pais e filhos aprendem a se defender, superar o medo da violência e do bullying, recuperar sua autoestima e autoconfiança e andarem mais seguros na rua”, afirma Avigdor Zalmon, presidente da Federação Internacional de Krav Magá e responsável pelo ensino da arte no Estado de São Paulo

Como instrutor de Krav Magá, Avigdor incentiva a prática entre pais e filhos pois ela ajuda a desenvolver confiança mútua, habilidades motoras, amor, carinho, afetividade, união e respeito. “Sempre me interessei em proporcionar formas de incentivar esses momentos de proximidade e cumplicidade, e o Krav Magá oferece muitos motivos pelos quais eu recomendo a prática”, diz

Aumenta a confiança do seu filho – faça com que ele se sinta a pessoa mais importante do mundo para você e que você está lá para ele! As crianças precisam se sentir amadas e importantes. Melhora as notas na escola – foi demonstrado que a atividade física traz muitos benefícios tanto para meninos quanto para meninas. A prática de Krav Magá libera uma substância química chamada fator neurotrófico derivado do cérebro e estimula o crescimento de neurônios nas regiões responsáveis pela memória, aprendizado, linguagem e lógica. Os pesquisadores descobriram que crianças mais inteligentes praticam brincadeiras físicas, portanto, não é de surpreender que o Krav Magá melhora o desempenho escolar. Seja um modelo para seu filho – os pais têm maior influência sobre os filhos desde o dia em que nascem. Todos sabemos os benefícios do exercício físico e todos os pais querem o melhor para os filhos. Quer melhor maneira de incentivá-los a se exercitar do que mostrar para eles como se faz e tornando divertido ao mesmo tempo? Quando a prática do Krav Magá é uma parte normal e cotidiana da vida do pai ou da mãe, isso também se torna a norma para os filhos e eles crescem com a crença de que a prática faz parte da vida cotidiana. Aumenta a inteligência emocional do seu filho – a prática do Krav Magá ajuda as crianças a desenvolver habilidades na leitura das emoções dos outros, bem como a gerenciar suas próprias emoções. Isso ajuda a prepará-los para navegar com sucesso pelo mundo emocional das pessoas, como por exemplo, identificar o humor dos outros e saber como ser assertivas. Além disso, as crianças aprendem a recuperar o autocontrole, o que as torna mais confiantes em suas vidas emocionais. Traz felicidade para a relação pai e filho – Como espécie, os seres humanos estão conectados para interagir, de modo que o corpo e a mente ficam felizes quando deixamos isso acontecer. Segundo estudos em neurociência, quando os circuitos lúdicos no cérebro dos mamíferos são ativados, eles sentem alegria.

“A prática do Krav Magá pode se tornar uma brincadeira divertida, porém séria, entre pais e filhos, que ensina o autocontrole, a justiça, a empatia, a confiança e principalmente a defesa pessoal, demonstrando que vencer não é tudo, já que não há vencedores e perdedores durante a aula. Mostramos para eles o quanto é importante a cooperação e como canalizar construtivamente a energia competitiva para que ela não assuma o controle”, finaliza Zalmon.