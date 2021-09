As 5 motos mais roubadas

Com a pandemia e a população em isolamento social, a demanda das empresas de entrega cresceu e o número de profissionais atuantes aumentou cerca de 40% só em São Paulo, segundo o SindimotoSP. Com mais motos nas ruas, além da volta do trânsito à normalidade, o número de ocorrências de roubo e furto acompanhou a movimentação de veículos. Com isso, a Carsystem, empresa pioneira em rastreamento veicular, divulga o ranking de motos mais roubadas no primeiro semestre de 2021.

A curiosidade sobre as motos mais roubadas é que todas são da marca Honda. E de acordo com a Carsystem foram cerca de 720 sinistros, com uma média mensal de 120 motos roubadas. As ocorrências correspondem a 46% dos acionamentos no primeiro semestre de 2021 com 1.600 chamados.

Ranking de motos

A Honda CG 160, que segundo a Fenabrave foi a líder de vendas no Brasil com mais de 56 mil unidades emplacadas no primeiro trimestre, sendo 16.197 só em março de 2021, e também foi a líder entre as ocorrências de roubos, seguido da Honda XRE 300, a Honda CB Twister, Honda CB300 e a Honda CG150.

No índice de furtos do primeiro semestre, o ranking foi bem parecido tendo a Honda CG 160 também na liderança, seguido pela Honda XRE300, Honda CB Twister, Honda CG150 e a Honda CB300.

Segundo a Carsystem, o ranking dos 5 principais modelos de motos mais roubadas corresponde a 62% do total de sinistros de motos registrados no primeiro semestre de 2021. Já no contexto geral, dentro do primeiro semestre, foram 57% de ações oriundas de furto e 43% de roubos de motos.

De acordo com os dados de segurança do Governo de São Paulo, até o mês de julho deste ano, foram 17.580 roubos de veículos e 43.889 casos de furtos.

Horários de maior ocorrência e estados mais perigosos



Segundo a Carsystem, as ocorrências de roubo ou furto ocorrem geralmente das 20h às 00h, com o intervalo mais crítico das 20h às 22h. São Paulo é o estado com maior ocorrências, sendo que a zona leste da capital corresponde a 24% dos roubos, seguido da zona sul com 20%, zona oeste com 15%, a região central registra 7% e a zona norte 6%. Já o estado do Rio de Janeiro, segundo com mais ocorrências, representa 10% dos chamados e as demais regiões do país 18%.

Sobre a Carsystem

Com 20 anos de mercado, a Carsystem é a maior empresa de rastreamento veicular do país e já protegeu mais de 800.000 veículos com índice de recuperação superior a 85%. A Carsystem vem sempre crescendo de forma consistente graças às inovações que tem trazido ao mercado.

Oferece diversas soluções de proteção veicular para todos os tipos de veículos. Em um dos seus planos, o rastreador veicular da Carsystem tem garantia contra roubo e furto em caso de não recuperação e custa até 70% menos que um seguro auto tradicional, além de assistências e comodidades que proporcionam mais segurança e tranquilidade às pessoas.