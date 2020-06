5 Mitos do Sexo

A frequência sexual varia de acordo com a idade e depende de diversos fatores, como estilo de vida, saúde e libido. De acordo com um estudo do Instituto Kinsey para Pesquisas em Sexo, Gênero e Reprodução, nos Estados Unidos, a frequência tende a decair ao longo dos anos e pode variar de uma vez por semana a uma vez por mês.

Os jovens entre 18 e 29 anos têm, em média, 112 relações sexuais por ano, o corresponde a três encontros por semana. Já em adultos de 30 a 39 anos, a média anual cai para 86, o que equivale a 1,6 relação por semana. Já o grupo entre 40 e 49 anos de idade tem 69 sessões por ano ou 1,3 relação semanal, um pouco mais da metade em relação aos mais jovens.

“Normalmente quando o assunto é sexo sabemos que existem muitos mitos, a maioria sem pé nem cabeça, por isso, decidi esclarecer alguns deles,” informa o Dr. Domingos Mantelli, ginecologista e obstetra

– Masturbação faz mal: Pelo contrário, masturbação faz bem! Ela traz inúmeros benefícios para a saúde: alivia a tensão, cólicas menstruais, melhora o sistema imunológico, dentre outros.

– Só existe uma forma de atingir o orgasmo: Já se ouviu dizer que só é possível atingir o orgasmo através da penetração, o que não é verdade! Outros estímulos também podem levar ao orgasmo, como por exemplo a estimulação do clitóris.

– Muito sexo pode soltar a região vaginal: De forma alguma! A vagina é uma estrutura muscular que sempre volta ao seu estado normal, independentemente da quantidade de sexo que a mulher já fez.

– O rompimento do hímen indica perda da virgindade: Isso não é uma regra! É possível ser virgem e não ter hímen, pois tem mulheres que podem nascer sem ele. Assim como, outras mulheres que não são virgens, ou seja, que já tiveram relação sexual, podem ter o hímen complacente, que acaba não rompendo e nem causando dor ou sangramento.

– Preliminar não é importante: Na verdade é sim! Toda forma de estímulo genital é muito importante, faz parte do sexo e ajuda a chegar ao orgasmo.

Dr. Domingos Mantelli, ginecologista e obstetra – autor do livro “Gestação: mitos e verdades sob o olhar do obstetra”. Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Santo Amaro (UNISA) e residência médica na área de Ginecologia e Obstetrícia pela mesma instituição. Dr. Domingos Mantelli tem pós-graduação em Ultrassonografia Ginecológica e Obstétrica, e em Medicina Legal e Perícias Médicas.