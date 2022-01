5 ilhas bizarras que NINGUÉM conhece

O mundo está repleto de lugares incríveis assustadores e bizarros, dentre esses lugares algumas ilhas que provavelmente você nunca nem ouviu falar. Más não se preocupe com isso hoje vou te mostrar alguns lugares que eu tenho certeza que você não vai querer nem se quer passar por ela.

5 ILHAS QUE NINGUEM CONHECE

A CIDADE FLUTUANTE

Esta é uma ilha um tanto diferente, isso porque é uma ilha criada por seres humanos. O local é conhecido como cidade flutuante e está localizado no meio do mar a 100 km da capital de Azerbaijão. O local abriga cerca de 5 mil pessoas que moram e trabalham ali. A ilha ou cidade flutuante foi construída a partir de uma área plana sobre palafitas. No local havia sido encontrado petróleo e com fez com que diversas pessoas fossem para o local em busca de emprego e assim com o petróleo jorrando muitas pessoas foram se mudando e formando a cidade flutuante de Oil Rocks.

Para criar essa ilha foram usados balsas e plataformas flutuantes, no local era possível encontrar coisas como: escola, hotel, lojas, bibliotecas, complexos residenciais, estradas e hospitais. Atualmente o local está completamente abandonado.

ATOL JOHNSTON

Esse pode ser o melhor lugar para se esconder um alienígena. Surgido antes da guerra fria, enquanto Estados Unidos e União Soviética mediam forças numa batalha perigosa. Essa ilha é uma base secreta do governo americano. Nesse local existe uma base com uma pista de pouso, piscina, hangares, e outras coisas que decidiram mantes em off.

Esse local foi criado para lançamentos de satélites espiões, é uma base bem estratégica isso porque está localizada bem no meio do Oceano Pacifico, é praticamente plana e por isso é praticamente invisível de grandes distancias. Existem rumores de que o local esconde diversas aeronaves experimentais se é real ou não nunca iremos saber pois esse foi desativado em 1993.

NO MEIO DO NADA

Como se não bastasse a sua curiosa localização o Forte Jefferson também conta com um fosso bem no estilo castelo medieval. Tudo isso localizado no Parque Nacional Dry Tortugas, Florida. Muitas pessoas consideram que o forte fica localizado no meio do nada. O forte em questão está localizado nas aguas cristalinas de Key West. Sua construção de iniciou em 1846 e levou cerca de 30 anos para ser concluído. O local já foi usado como prisão, mas por volta do ano de 1874 os soldados abandonaram a ilha depois que diversos e violentos furacões e doenças atingiram o forte.

ILHA HASHIMA

Essa é uma ilha que faz parte das 505 ilhas não habitadas da província de Nagasaki, conhecida também como ilha encouraçado, está distante a 15 km da cidade de Nagasaki. Essa ilha ficou povoada entre 1887 e 1974 servindo como base para a extração de carvão. O local por si só é muito assustador, e segundo relatos de quem já visitou essa ilha, ela poderia ser usada para a gravação de um filme de zumbi, só pela aparência. Visual decadente, diversos prédios antigos prestes a desabar a qualquer momento. Os únicos sons que são escutados ali no local é o som do vento das gaivotas que visitam a ilha e as ondas quebrando-se nas pedras em volta da ilha. Tem coragem de passar a noite ai?

FORT CARROLL

Esta é uma ilha artificial conhecida como Fort Carroll com aproximadamente 14 mil m², esse forte fica localizado no rio Patapsco, ao sul de Baltmore, Maryland. A sua utilização ocorreu por volta de 1800. O local era usado como alvo de tiros e também como ponto de verificação das embarcações que retornavam das missões. Em 1920 o governador decidiu que o local não era mais útil e decidiu vende-la pelo valor de 10 mil dólares. Praticamente mais barato que um carro e você podia ter sua própria ilha.

Qual dessas ilhas você achou a mais incrível? Gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sininho.

LINK DO VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=LBIhVzR5670

Fonte: Mais Curiosidades